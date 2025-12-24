Пользовательская документация для разработчиков на low-code-платформах Digital Q теперь создается автоматически

Компания «Диасофт» реализовала новую функциональность, которая позволяет автоматически создавать и обновлять документацию по программным продуктам, разработанных на low-code-платформах экосистемы Digital Q. Это решает задачу документирования всего, что создают участники команд разработки.

Новая функциональность собирает воедино описание возможностей и сценариев использования программных продуктов, а также формирует статьи в базе знаний в иерархической структуре и дает возможность формировать печатные формы.

Документация формируется параллельно с кодом на основании тех же артефактов, что используются для генерации кода. Это гарантирует, что описательная часть соответствует реализации. Все артефакты, которые создают участники команды разработки в low-code-платформах, попадают в документацию.

«Ранее разработчики готовили документацию в формате Word. Если код менялся, документ становился неактуальным. Теперь мы преобразуем существующее описание с помощью low-code-платформ, где генерируется не только код, но и документация. Это позволяет поддерживать документацию всегда в актуальном и консистентном состоянии», – отметил Дмитрий Грачев, руководитель продукта Digital Q.Archer компании «Диасофт».

Автоматизация процесса создания и поддержания пользовательской документации в актуальном состоянии обеспечивает высокую точность данных и экономию времени разработчиков и технических писателей.