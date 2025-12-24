Отрасль ЖКХ лидирует по внедрению умных устройств в Прикамье

МТС сообщает о росте умных устройств в собственной сети в Пермском крае. Наиболее активно М2М-устройства внедряют компании жилищно-коммунального хозяйства, водоснабжения и энергосбыта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За год общий прирост числа таких устройств в регионе составил 20%. Ресурсоснабжающие организации используют М2М-технологии в первую очередь для дистанционного мониторинга работы приборов учета воды и электроэнергии, а также для удаленного сбора показаний. В этом сегменте рост зафиксирован на уровне 80%. Данные технологии позволяют в режиме онлайн контролировать подачу ресурсов, мгновенно фиксировать отключения и оперативно устранять аварии, минимизируя простой для потребителей.

Помимо ЖКХ, умные устройства МТС находят широкое применение в сфере финансов. Так, например, на их базе работают онлайн-платежные терминалы, банкоматы, системы защиты банковских операций и IoT-решения для удаленного управления финансовой инфраструктурой, которые повышают безопасность и доступность услуг. Также вырос спрос на умные устройства в ИТ-направлении, где М2М-технологии используются для мониторинга состояния серверного и сетевого оборудования, управления распределенной ИT-инфраструктурой, обеспечения информационной безопасности и создания «умных» офисов. Это позволяет бизнесу повышать отказоустойчивость систем и эффективно управлять ресурсами.

Также в 2025 г. продолжилось активное внедрение умных решений в других отраслях экономики Пермского края: в тяжелой промышленности, ритейле, логистике, строительстве, ресторанном бизнесе, образовании и госуправлении. Компании используют межмашинное взаимодействие для повышения надежности сервисов, снижения эксплуатационных затрат и повышения прозрачности управления процессами.

«Пермский край с его развитой промышленностью и распределенной инфраструктурой обладает высоким потенциалом для внедрения комплексных решений. Практика показывает, что дистанционный контроль на основе М2М-устройств, особенно на удаленных объектах, позволяет бизнесу и государственным организациям существенно экономить ресурсы и сокращать издержки. На этой платформе можно строить современные системы видеоаналитики, применять технологии Big Data и искусственного интеллекта. Уверена, что интерес к M2M-технологиям в регионе будет только расти, способствуя цифровизации ключевых отраслей», – сказала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.