Отрасль ЖКХ чаще других сфер использует умные устройства в Кировской области

МТС сообщает о росте числа подключенных умных устройств в Кировской области. Наиболее активно М2М-устройства внедряют предприятия жилищно-коммунального комплекса, а также организации в сфере водоснабжения и энергосбыта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

За последний год общий прирост таких устройств в регионе составил 12%. При этом в сегменте ресурсоснабжения рост еще более существенен — около 20%. Здесь технологии используются прежде всего для дистанционного мониторинга приборов учета воды и электроэнергии, а также для автоматического сбора показаний. Это позволяет в режиме реального времени контролировать подачу ресурсов, мгновенно фиксировать сбои и оперативно реагировать на аварии, сокращая время простоя для конечных потребителей.

Помимо ЖКХ, решения на базе M2M от МТС применяются в сфере информационных технологий. Они используются для мониторинга состояния серверного и сетевого оборудования, управления распределенной ИT-инфраструктурой и обеспечения безопасности. Это повышает надежность и эффективность работы бизнес-систем.

Кроме того, в 2025 г. продолжилось внедрение умных устройств и в других секторах экономики Кировской области: в государственном управлении, ритейле, логистике, строительстве, туризме и сельском хозяйстве. Технологии межмашинного взаимодействия помогают бизнесу и государственным организациям повышать надежность сервисов, оптимизировать затраты и делать процессы управления более прозрачными.

«Кировская область демонстрирует растущий интерес к цифровым решениям. Технологии межмашинного взаимодействия особенно востребованы для удаленного мониторинга и контроля объектов, что актуально для нашего региона. Практика показывает, что внедрение M2M-устройств позволяет существенно экономить ресурсы и повышать операционную эффективность. На базе этих решений можно внедрять продвинутые системы видеоаналитики, работать с большими данными и элементами искусственного интеллекта. Уверен, что спрос на подобные технологии будет только увеличиваться, способствуя цифровой трансформации ключевых отраслей региона», — сказал директор МТС в Кировской области Алексей Быков.