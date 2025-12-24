От «Анатомии смеха» до «Архитектурного наследства»: «Элар» оцифровал более 133 тыс. страниц для РГБИ

Корпорация «Элар» завершила очередной этап работ по оцифровке изданий для Российская государственная библиотека искусств (РГБИ). В рамках проекта в цифровой формат переведено 533 книги общим объемом более 133 тыс. страниц – издания, востребованные в сфере искусства, театрального образования и гуманитарных исследований. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Корпорация «Элар» и РГБИ на протяжении многих лет сотрудничают в области цифровизации библиотечных фондов, последовательно расширяя электронный доступ к профессиональной литературе. В том числе работы выполняются для пополнения «Цифровой театральной библиотеки» РГБИ, созданной для обеспечения учебного процесса в театральных вузах. Электронный формат позволяет студентам, преподавателям и исследователям работать с профильными изданиями вне зависимости от их физической доступности.

При отборе книг для оцифровки специалисты РГБИ учитывали тематическую и научную значимость изданий, авторитетность авторов, наличие иллюстративных и полиграфических особенностей, а также состояние экземпляров.

«В рамках проекта в цифровой формат были переведены, в частности, каталог выставки «Античный фасон», посвященный русскому императорскому фарфору второй половины XVIII века, исследования по истории военного костюма и армии XVIII века, включая труд «Армия Петра III. Голштинский корпус в России (1755–1762)», альбомные издания «Военная одежда русской армии», а также работы по истории декоративно-прикладного искусства и моды –такие как «Война и мир в русском фарфоре» и «История моды с XVIII по XX век», - сказали представители РГБИ. – Отдельное место заняли исследования по истории графики и визуальной сатиры, включая издание «Анатомия смеха: английская карикатура XVIII — первой трети XIX века».

Самостоятельным направлением проекта стала полная оцифровка научного издания «Архитектурное наследство» - в электронный формат переведены все тома, хранящиеся в фонде РГБИ за период с 1951 по 2022 гг., что расширяет возможности работы с этим изданием для специалистов, студентов и преподавателей.

Оцифровка выполнялась на профессиональном отечественном оборудовании – планетарных сканерах «Элар», предназначенных для работы с изданиями различной степени сохранности. Технология бесконтактного бережного сканирования позволяет получать качественные электронные копии без риска повреждения оригиналов. После сканирования были проведены индексация по библиографическому описанию и формирование PDF-файлов с возможностью контекстного поиска по автоматически распознанному тексту.