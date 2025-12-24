Обновлен продукт «SL Flow ЮЗЭДО» от компании SL Soft FabricaONE.AI

Компания SL Soft FabricaONE.AI (акционер – ГК Softline) представила релиз «SL Flow ЮЗЭДО» (прежнее название продукта — «Цитрос ЮЗ ЭДО»). Версия обновлена в соответствии с последними изменениями законодательства, в ней расширены возможности обмена документами и удобство работы пользователей. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Поддержка законодательства и новых форматов

В продукте реализованы ключевые обновления для корректной работы с юридическими значимыми электронными документами:

– поддержаны отдельные типы формализованных документов — «Торг-12» и «Акт выполненных работ» по Приказу ФНС России № ЕД-7-26/970@. Формат «Торг-12» по Приказу ФНС России от 30.11.2015 N ММВ-7-10/551@ и «Акта выполненных работ» по Приказу от 30.11.2015 № ММВ-7-10/552@ утрачивают силу с 01.01.2026.

– поддержана работа с документами, содержащими новую налоговую ставку НДС – 22%, в соответствии с Федеральным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса России, отдельные законодательные акты России и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) России»

– добавлена возможность работы с формализованными актами сверки взаиморасчетов в электронном виде в соответствии с Приказом ФНС России № ЕД-7-26/405@.

– усилена проверка электронной подписи в соответствии с новыми требованиями приказа ФСБ РФ № 795, что повышает достоверность юридически значимых операций.

– В УПД появилась возможность отображать сумму в рублях с копейками, даже если в исходных данных копеек нет.

Новые возможности обмена внутри холдинга

«SL Flow ЮЗЭДО» теперь поддерживает обмен универсальными передаточными документами (УПД) без функции счета-фактуры через виртуального оператора. Доступны все актуальные варианты: УПД (функция УПД ДОП), исправленный УПД, универсальный корректировочный документ (УКД, функция УКД ДИС) и исправленный УКД.

Обновление упрощает внутренний документооборот и снижает риск ошибок при многопрофильной деятельности холдингов.

Работа с МЧД и электронной подписью

Машиночитаемая доверенность теперь автоматически привязывается к сотруднику-представителю, в том числе при создании через API.

Реализована проверка подписанных ЭП документов по совпадению ФИО и/или ИНН между сертификатом и МЧД — с визуальной индикацией результата.

Для повышения прозрачности взаимодействия с сервисом «Контур.Доверенность» добавлена метрика доступности.

Интеграция с электронной транспортной накладной (ЭТрН)

Релиз включает интеграцию с API «Контур.Логистики» для работы с электронными транспортными накладными (ЭТрН). ЭТрН можно отправлять вместе с сопроводительными документами одним действием, что ускоряет логистические процессы.

Обновления интерфейса и технической совместимости

Переработан интерфейс модуля аудита: ускорена загрузка, улучшены поиск и фильтрация — администраторы и ИБ-специалисты быстрее получают нужные данные.

Поддержана обновленная версия «КриптоПро ЭЦП Browser plug-in» (cadesplugin_api.js) для полной совместимости со всеми браузерами на Chromium.

«Этот релиз направлен на то, чтобы клиенты могли уверенно работать в актуальном правовом поле и выполнять ежедневные рабочие задачи быстрее и удобнее. Мы развиваем продукт как надежный инструмент корпоративного документооборота, который помогает компаниям соответствовать требованиям законодательства и снижать операционные риски», — отметила Юлия Ворожбицкая, руководитель группы сопровождения и внедрения проектов SL Soft Flow.

SL Soft Flow — линейка продуктов, охватывающих весь цикл работы с процессами и документами. Базируется на единой Low-Code BPM-платформе с интегрированными ИИ-сервисами. Включает готовые продукты СЭД, электронный архив, ЮЗЭДО, HR-сервисы, CRM, Service Desk, управление проектами и комплекс отраслевых решений.