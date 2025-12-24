Новый год онлайн: мобильная связь пришла в шесть малых сел Красноярского края

Более 700 жителей Красноярского края будут на связи в этот Новый год: смогут поздравить родных и близких с наступающими праздниками, посмотреть новогодние фильмы всей семьей или послушать любимые песни. Инженеры «МегаФона» запустили базовые станции в малых населенных пунктах Назаровского, Рыбинского, Иланско-Нижнеингашского, Каратузского, Шушенского и Дзержинско-Тасеевского муниципальных округов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Строительство сети в деревнях Верховая, Тарака, Степноозерка и Канарай, а также селах Старая Копь и Саянск осуществлялось в рамках государственной краевой программы «Развитие информационного общества» в партнерстве с министерством цифрового развития и районными администрациями.

Установленная оператором телеком-инфраструктура поддерживает стандарты GSM и LTE. Это обеспечивает стабильную голосовую связь как для владельцев современных смартфонов, так и для пользователей кнопочных телефонов. Уверенный прием сигнала на всей территории населенных пунктов, включая здания, гарантируют низкие и средние частотные диапазоны.

Мобильный интернет позволит сельчанам обмениваться файлами, оплачивать счета в удобное время, получать государственные услуги, пользоваться банковскими приложениями, совершать покупки онлайн, слушать музыку и смотреть фильмы, общаться в мессенджерах и социальных сетях. Школьникам стало проще готовиться к занятиям и пользоваться образовательными платформами со смартфонов, что особенно важно в период подготовки к экзаменам, а родители получили возможность следить за успеваемостью детей через электронные дневники.

Запуск 4G имеет значение и для работников фельдшерско-акушерских пунктов. Теперь они могут оперативнее консультировать пациентов, вести прием и получать необходимые данные для принятия медицинских решений — от телемедицины до экстренных обращений.

Доступ к цифровым сервисам играет важную роль и в работе сельских клубов и домов культуры. Современная сотовая связь помогает проводить мероприятия в новом формате, делиться ими с широкой аудиторией, участвовать в дистанционных конкурсах и фестивалях, обновлять репертуар, обмениваться опытом с коллегами из других территорий, привлекать новую аудиторию и поддерживать профессиональные контакты. Для жителей малых населенных пунктов это означает более насыщенную культурную жизнь и возможность оставаться частью общих творческих и общественных событий, не покидая родное село.

«Для нас важно, чтобы цифровая среда становилась естественной частью повседневной жизни в сельских территориях. Интернет дает людям ощущение включенности в общую жизнь региона и страны — возможность развиваться, учиться новому, запускать собственные проекты и оставаться востребованными, независимо от места проживания. В долгосрочной перспективе такие изменения формируют устойчивое развитие территорий, помогают сохранять человеческий потенциал на местах и создают основу для будущего роста малых населенных пунктов», — сказал директор «МегаФона» в Красноярском крае Андрей Ким.