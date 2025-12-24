«Кросс технолоджис» аккредитована на обновление «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0

Компания «Кросс технолоджис», провайдер услуг по кибербезопасности для бизнеса, получила аккредитацию на обновление средства криптографической защиты информации «С-Терра Шлюз» до последней версии 5.0. Интегратор и вендор заключили соответствующее соглашение.

«С-Терра Шлюз» – это программно-аппаратный комплекс для обеспечения безопасности связи любой типологии, с любым количеством туннелей. ПАК обеспечивает криптографическую защиту как VPN и фильтрацию как трафика подсетей, проходящего через него, так и защиту трафика самого шлюза безопасности как МЭ.

В новой версии «С-Терра Шлюз» возросла производительность, добавлены новые протоколы и технологии, улучшено качество сервиса и расширены возможности по управлению, включая мониторинг. Доверенные ПАК «С-Терра Шлюз» версии 5.0 сертифицированы государственными регуляторами ФСБ и ФСТЭК России, входят в реестр Российского ПО и реестр Минпромторга

«Обновление средств защиты информации – это ключевой элемент киберустойчивости. Без этого пользователь остается не защищен от новых угроз, старые СЗИ могут не учитывать изменения в запросах рынка и требованиях законодательства. Все это применимо и к «С-Терра Шлюз» – обновление до версии 5.0 закрывает уязвимости, а также открывает новые возможности в функциональности для пользователей. Более того, сертификаты ФСТЭК и ФСБ на текущую версию ПАК 4.3 истекают в 2026 и 2027 г. соответственно. Использование СЗИ без сертификатов ФСТЭК и ФСБ после истечения их срока действия для компаний, где существуют строгие требования к сертификации, становится невозможным. «С-Терра Шлюз» сегодня является одним из передовых решений на рынке, поэтому мы ожидаем высокий спрос на проекты по его обновлению», – сказала Ирина Саблина, руководитель направления по работе с партнерами «Кросс технолоджис».