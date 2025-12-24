ИСИЭЗ НИУ ВШЭ: востребованность навыков на российском рынке труда

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ анализирует востребованность навыков на российском рынке труда и оценивает степень их соответствия запросам работодателей. Впервые в 2025 г. в программу Обследования рабочей силы (ОРС) Росстата был включен блок вопросов о различных навыках, используемых в процессе работы. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Анализ основан на результатах ОРС по итогам первого полугодия 2025 г. В обследовании в соответствии с международными стандартами в области статистики труда собирается информация о трех группах навыков: профессиональных, базовых и универсальных. Вопросы анкеты содержали закрытый список навыков. На вопросы о необходимых и используемых навыках по основному месту работы отвечали сами работники. Для оценки степени соответствия запросам работодателей профессиональных и базовых навыков, владения иностранными языками, умения работать с технологиями ИИ работники отдельно оценивают необходимый и фактический уровни владения навыками. Затем эти оценки сопоставляются между собой. Для универсальных навыков используется прямая самооценка занятыми степени соответствия имеющегося уровня необходимому.

Главные выводы

– Российские работники в первую очередь отмечают востребованность профессиональных навыков: о них заявили 93,6% опрошенных. Среди базовых навыков наибольшую значимость имеют грамотность и счет (69,4 и 64,4% соответственно). Универсальные навыки требуются в меньшей степени, и среди них наиболее востребованными являются стрессоустойчивость (47,3%), умение работать с клиентами (44,1%) и способность к командной работе (42,5%). Реже всего были востребованы экологические навыки (3,3%), также пока не многие работодатели предъявляют такие требования, как владение иностранными языками (5,4%) и работа с ИИ (5%)

– Женщины чаще отмечают в качестве необходимых навыки счета, работы с компьютером, общения и презентации, работы с клиентами, стрессоустойчивость и грамотность; мужчины — физические способности, что прежде всего связано с различиями в профессиональной структуре мужчин и женщин.

– Особенности возрастной структуры занятости проявляются в специфике требований к молодежи: от молодых людей чаще требуется умение работать с клиентами (51,1%), физические способности (44,5%), реже — профессиональные и базовые навыки. По сравнению с младшими возрастными группами представители старшего поколения дают меньшие оценки востребованности практически по всем рассмотренным областям, за исключением физических способностей, а также навыков планирования и организации.

– Большинство занятых владеют рассмотренными навыками на уровне, который считают достаточным для выполнения трудовых задач. С проблемой несоответствия сталкиваются 7% занятых, в их числе 5,7% считают, что их квалификация используется не в полной мере, а 1,3% думают, что им необходимо приобретать новые навыки и/или развивать уже имеющиеся для соответствия запросам работодателя.

– Сопоставление фактического и необходимого уровней владения по отдельным навыкам показывает, что более 70% занятых обладают ими на уровне, в точности соответствующем требованиям занимаемых рабочих мест. Остальные сталкиваются с одной из двух форм несоответствия: 1) избыток навыков — работник знает и умеет больше, чем того требует его работа; 2) дефицит навыков — уровень владения ниже необходимого для эффективного выполнения задач.