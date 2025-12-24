Gen-A стала первой отечественной ИИ-платформой для реставрации контента, обогнав по скорости и качеству западные аналоги

Gen-A представляет первую в России комплексную ИИ-платформу для нейросетевого улучшения видео-, фото- и аудиоматериалов низкого качества, включая архивные материалы, созданные с использованием аналоговой техники. По результатам внутренних сравнительных тестов, собственная модель Gen-A демонстрирует прирост до 25% по уровню восстановленной детализации по сравнению с одним из ведущих западных эталонных продуктов — Topaz, при этом обеспечивая обработку контента в среднем в два раза быстрее. Об этом CNews сообщили представители Gen-A.

Разработка родилась из потребности крупного бизнеса и сегодня превратилась в самостоятельную экосистему. В основе Gen-A лежат современные отечественные научные разработки в области прикладной математики и кибернетики, что позволило создать полностью российский технологический продукт, не зависящий от иностранных решений.

Платформа использует уникальную гибридную архитектуру, которая обеспечивает не просто увеличение разрешения, а интеллектуальное восстановление утраченной информации.

Для видео: Динамическое масштабирование до 4K/UHD реализовано на сочетании диффузионных моделей (для кропотливого, поэтапного восстановления текстур) и GAN-архитектур (для быстрой генерации и проверки реалистичности). Это позволяет «оживить» архивные аналоговые записи, сохранив естественность движения.

Для фото: Оптимизированные алгоритмы обеспечивают максимальное восстановление деталей при минимальном количестве артефактов и «галлюцинаций» нейросети.

Для аудио: Интеллектуальный маршрутизатор автоматически определяет тип контента (речь, музыка, интервью) и применяет цепочку специализированных нейросетей для шумоподавления, усиления четкости и доведения звучания до профессионального уровня.

«Находясь внутри ИИ-индустрии, мы видим, что развитие идёт сразу по нескольким направлениям. Генеративные модели продолжают быстро расти и решают всё больше задач, но параллельно формируется другой, не менее важный слой — прикладные ИИ-инструменты, которые закрывают конкретные сценарии использования здесь и сейчас. Именно этот слой, на наш взгляд, станет основой массового и устойчивого применения ИИ в ближайшие годы, — сказали Александр Попов и София Рубахова, основатели Gen-A. — Сегодня Gen-A — это интеллектуальная реставрация контента, а в перспективе — целая экосистема полезных ИИ-инструментов для бизнеса и повседневной жизни».

Проект развивается на собственные и частные инвестиции, общий объем которых уже составил 32 млн руб. Цель компании — к 2030 г. занять значительную долю рынка и стать одним из лидеров в сфере прикладного искусственного интеллекта в России.

Ключевые преимущества для рынка: первая отечественная платформа, полный технологический стек разработан и контролируется в России; доказанное превосходство, на 25% больше детализации и в два раза выше скорость обработки по сравнению с эталонным западным продуктом; ценовая доступность, подписка от 300 руб./мес. против 2,5–7,5 тыс. руб./мес. у зарубежных конкурентов; глубокая бизнес-интеграция, облачный API позволяет компаниям встроить процессы массовой реставрации архивов в свои рабочие потоки, сокращая издержки и повышая стоимость медиаактивов.