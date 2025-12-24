Разделы

Веб-сервисы
|

«Активное долголетие» научит людей старшего возраста пользоваться Мах

«Активное долголетие» научит людей старшего возраста пользоваться Мах. Образовательная программа «Освой Мах» поможет вышедшим на пенсию жителям Подмосковья с легкостью адаптироваться в национальном мессенджере: создавать групповые чаты, настраивать двухфакторную аутентификацию и записывать видеосообщения. Активные студенты получат фирменные сувениры. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Пройти обучение смогут жители Красногорска, Одинцово, Клина, Королева, Пушкино и Орехово-Зуево старшего поколения — в восьми центрах «Активного долголетия». В дальнейшем программа будет масштабирована до 68 центров.

Курс включает шесть практических уроков об основных сценариях использования национального мессенджера: от создания профиля и групповых звонков до изучения каналов и правил безопасности.

Занятия пройдут в офлайн и онлайн форматах — в зависимости от предпочтений студентов курса. При желании урок можно будет пройти повторно. Ранее, 16 декабря, образовательный курс «Освой Мах» стал доступен участникам проекта «Московское долголетие».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Postgres Pro Enterprise 18: встроенный in-memory кеш и новые горизонты отказоустойчивости

После отзыва банковской лицензии за российский Qiwi заплатят вдвое меньше, чем ожидалось

Как большие данные и гибкая продуктовая архитектура помогают телеком-оператору создавать персональные тарифы

Microsoft ввела «санкции» против всего мира: Отключен волшебный способ активации Windows. Россиян от него отлучили четыре года назад

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

После того, как власти анонсировали проверку HeadHunter, она пообещала бесплатно публиковать вакансии бюджетных организаций

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука Acer TravelMate P6 14 AI: мощный и легкий бизнес-помощник

Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты и техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще