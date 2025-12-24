«Активное долголетие» научит людей старшего возраста пользоваться Мах

«Активное долголетие» научит людей старшего возраста пользоваться Мах. Образовательная программа «Освой Мах» поможет вышедшим на пенсию жителям Подмосковья с легкостью адаптироваться в национальном мессенджере: создавать групповые чаты, настраивать двухфакторную аутентификацию и записывать видеосообщения. Активные студенты получат фирменные сувениры. Об этом CNews сообщили представители Мах.

Пройти обучение смогут жители Красногорска, Одинцово, Клина, Королева, Пушкино и Орехово-Зуево старшего поколения — в восьми центрах «Активного долголетия». В дальнейшем программа будет масштабирована до 68 центров.

Курс включает шесть практических уроков об основных сценариях использования национального мессенджера: от создания профиля и групповых звонков до изучения каналов и правил безопасности.

Занятия пройдут в офлайн и онлайн форматах — в зависимости от предпочтений студентов курса. При желании урок можно будет пройти повторно. Ранее, 16 декабря, образовательный курс «Освой Мах» стал доступен участникам проекта «Московское долголетие».