Axenix и IT Vectura формируют стратегический альянс

Консалтинговая технологическая компания Axenix и разработчик платформенных решений IT Vectura подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество нацелено на формирование нового стандарта в области цифровизации операционной деятельности, где стратегическое консультирование и технологическая реализация выступают как единый, неразрывный процесс. Фокусом совместной работы компаний станет создание комплексных решений для транспортной и складской логистики. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

В ситуации, когда эффективность цепочки поставок становится ключевым фактором конкурентоспособности, российский бизнес сталкивается с комплексным вызовом. Необходимо не только внедрить современные технологии, но и кардинально пересмотреть логистические процессы, обеспечив их бесшовную интеграцию в общую архитектуру предприятия. Axenix и IT Vectura предложат рынку целостный ответ на этот запрос, объединив стратегическое видение и технологическое исполнение.

Сотрудничество компаний построено на взаимодополняющих компетенциях. Axenix имеет многолетний опыт глубокого отраслевого консалтинга, экспертизу в редизайне бизнес-процессов и управлении крупномасштабными программами цифровой трансформации. IT Vectura является создателем Vectura Framework — импортонезависимой цифровой платформы, предоставляющей интегрированный инструментарий для управления операционной деятельностью компаний. Ее открытая и модульная архитектура позволяет выстраивать единую среду для управления ключевыми бизнес-процессами, обеспечивая их сквозную автоматизацию, глубокую аналитику и интеграцию в корпоративный информационный контур.

Совместная работа Axenix и IT Vectura направлена на формирование сквозного подхода: от анализа текущего состояния логистики клиента, выявления узких мест и проектирования целевой операционной модели до технологической реализации, где спроектированные процессы воплощаются в работающую систему на базе платформы IT Vectura. Такой подход позволяет перейти от разрозненной автоматизации отдельных функций к созданию целостной, управляемой данными логистической экосистемы, способной быстро адаптироваться к изменениям рынка.

Для российских компаний, стремящихся не только модернизировать, но и фундаментально переосмыслить свои логистические операции, партнерство Axenix и IT Vectura открывает доступ к сочетанию стратегического планирования и проверенных технологий, и обеспечивает предсказуемый путь от концепции до измеримого результата.

«Сегодня успешная цифровизация логистики — это синергия стратегии и технологии. Клиентам недостаточно получить рекомендации по оптимизации или установить новое программное обеспечение. Им нужен гарантированный путь от концепции до работающего решения, которое принесет измеримый бизнес-результат. Сотрудничество с IT Vectura позволяет нам замкнуть этот цикл. Мы совместно предлагаем рынку уникальную компетенцию: способность не только диагностировать проблему и спроектировать будущее состояние логистики компании, но и технологически реализовать этот замысел на современной отечественной платформе», — сказала Юлия Шутихина, руководитель практики транспортной логистики компании Axenix.

«Для нас партнерство с лидером в области стратегического консалтинга — это возможность вывести ценность нашей технологической платформы на принципиально новый уровень. Платформа Vectura Framework обладает высокой гибкостью и функциональной глубиной, но ее максимальный потенциал раскрывается тогда, когда внедрению предшествует глубокая аналитическая работа по оптимизации самих бизнес-процессов. Экспертиза Axenix в этой области не имеет аналогов. Вместе мы создаем не просто инструмент для автоматизации, а комплексное предложение, которое помогает клиентам трансформировать свою логистику в источник стратегического преимущества и устойчивого роста», — сказал Сергей Юрченко, коммерческий директор IT Vectura.