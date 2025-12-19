«Предложи детективы в замкнутом пространстве»: нейросеть в «Яндекс Книгах» посоветует произведение под запрос

В «Яндекс Книгах» появился новый раздел «AI про книги» — в нем искусственный интеллект помогает выбирать книги под любой запрос. Новая функция работает на базе Alice AI, семейства генеративных моделей «Яндекса», и призвана решить одну из главных проблем читателей — сложность выбора следующей книги. В будущем в разделе появятся и другие сценарии. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Книг».

По данным исследований сервиса, 35% подписчиков не знают, что почитать, чтобы не пожалеть о потраченном времени. В процессе подбора книги они обращают внимание не только на жанр или автора, но и на другие подсказки, которых может быть несколько: 58% подписчиков доверяют персональным рекомендациям, 56% считают важным находить книги, которые хочется дочитать или дослушать до конца, а 29% обращают внимание на произведения, по которым были сняты фильмы или сериалы.

В разделе «AI про книги» можно написать вопрос в свободной форме, например: «посоветуй книгу про любовь», «найди книги, похожие на ведьмака», «предложи книги про олимпийский богов». Алгоритм подберет книги из обширного каталога «Яндекс Книг», учитывая не только сам запрос, но и индивидуальные предпочтения пользователя, его историю чтения и взаимодействие с сервисом.

Искусственный интеллект в «Яндекс Книгах» помогают читать и слушать книги когда и где удобно. В сервисе есть виртуальный рассказчик — он озвучивает книги, у которых нет аудиоверсии от издателя. Пользователи могут переключаться между чтением и прослушиванием, продолжая с того места, где остановились.