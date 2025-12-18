Разделы

Новая версия приложения «СберИнвестиции» для Android позволит эффективнее управлять своим портфелем

Пользователям Android-смартфонов доступно обновленное приложение «СберИнвестиции». Ключевое изменение — новый раздел «Аналитика портфеля» во вкладке «Портфель». Он позволяет получить полное представление о своих инвестициях: внутри собрана информация по разным активам и счетам, включая ИИС. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

С помощью «Аналитики портфеля» можно увидеть, как инвестиции распределены по типам финансовых инструментов, отраслям экономики и конкретным эмитентам. Есть возможность отфильтровать статистику по этим критериям в разное время, а также получить анализ доходности за выбранный период.

Теперь инвесторы смогут оценивать баланс портфеля и своевременно корректировать соотношение активов при необходимости. Например, они могут заметить перевес доли портфеля в пользу конкретного эмитента или сектора экономики. Такой подход поможет снизить волатильность портфеля и управлять инвестиционными рисками.

Кроме «Аналитики портфеля» в новой версии «СберИнвестиций» появились другие полезные опции: доступные налоговые льготы за владение ценными бумагами в разделе «Налоги и вычеты» вкладки «Профиль»; краткие версии важных новостей в виде карточек в обновлённом разделе «Новости» — формат поможет быстрее оценить контекст, влияющий на котировки.

Версия приложения «СберИнвестиции» 3.16 уже доступна в официальных магазинах приложений для смартфонов на платформе Android. Безопаснее всего устанавливать приложение по ссылкам из официальных каналов банка.


Другие материалы рубрики

Техника

