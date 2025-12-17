Разделы

Бизнес Интернет Веб-сервисы
|

Кикшеринг «Яндекс Go» заработает в 45 новых городах благодаря партнерству с оператором Sun Rent

Оператор аренды самокатов «Яндекс Go» заработает в 45 малых и средних городах России, где потребность в транспорте последней мили остаётся незакрытой. Сервис откроется в новых регионах благодаря партнерству с оператором Sun Rent — внутри экосистемы «Яндекса» он будет отвечать за привлечение и развитие франчайзи в небольших городах.

К экосистеме кикшеринга «Яндекс Go» смогут присоединиться все текущие партнёры Sun Rent. Большинство из них работают в регионах с населением до 300 тыс. человек, например, в Липецкой, Свердловской, Оренбургской, Кировской областях. Так жители малых и средних городов смогут арендовать больше пяти тысяч партнёрских самокатов.

Сервис также продолжит привлекать новых франчайзи — до конца 2026 г. кикшеринг планирует открыться в ещё нескольких десятках городов. Для повышения безопасности поездок «Яндекс Go» оснащает самокаты партнёров номерами и IoT-модулями собственной разработки. Последние нужны для аппаратного ограничения скорости в районах, где это необходимо — например, в парках, у исторических объектов или на узких улицах.

Меньше рутины, больше инженерного творчества: Антон Атоян, «СберТех», — о том, как ИИ меняет разработку
Цифровизация

Развитие кикшеринга «Яндекса» в малых и средних городах поможет повысить их транспортную доступность. По данным сервиса, 94% пользователей арендуют самокаты в транспортных целях. Половина поездок начинается или заканчивается у пересадочных узлов — самокаты комбинируют с другими видами транспорта и используют, чтобы проехать «последнюю милю».

В сезоне 2025 г. кикшеринг «Яндекса» открылся в 28 новых городах России — это в 4 раза больше, чем годом ранее. В Москве и Санкт-Петербурге парк СИМ обслуживается собственной операционной командой сервиса, в остальных городах «Яндекс Go» работает по франшизной модели.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-рынок за 25 лет: знаковые события

В России резко выросло число банкротств ИT-компаний

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2026» состоится 2 апреля

Алексей Коровин, NDBC: Порядок рождается из управляемости, а не из наличия программы

Власти: Главный вызов ИИ в России - это растущее энергопотребление

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще