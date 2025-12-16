Цифровая трансформация агрокомплекса: как «Непецино» создало единую экосистему на базе «1С»

ФГУП «Агропромышленный комплекс «Непецино» – предприятие с полным производственным циклом: от выращивания кормов и содержания дойного стада до переработки молока и выпуска готовой продукции. Основано в 1943 г. Для поддержания высоких стандартов и дальнейшего развития руководство комплекса поставило перед собой стратегическую задачу по повышению эффективности управления. Ключевым инструментом для ее решения стала комплексная цифровизация учета всей хозяйственной деятельности. Требовалось создать единое информационное пространство, которое исключило бы разрозненность данных, повысило оперативность и точность планирования, а также обеспечило прозрачность всех бизнес-процессов. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт».

Был реализован масштабный проект по построению комплексной информационной системы на базе программных продуктов «1С:Предприятие 8». Решение объединило несколько ключевых конфигураций:

– «1С:Зарплата и управление персоналом 8» – для автоматизации кадрового учета, расчета заработной платы, планирования отпусков и учета рабочего времени в соответствии с актуальным законодательством.

– «1С:Управление автотранспортом Проф» – для оптимизации работы автопарка. Система позволяет вести учет подвижного состава, планировать расход ГСМ, осуществлять диспетчеризацию грузоперевозок, управлять складскими запасами (ТМЦ) и контролировать сроки годности.

– «1С:Розница Проф» – для автоматизации торговых операций. Решение охватывает управление отношениями с клиентами (CRM), оформление заказов от покупателей и у поставщиков, взаиморасчеты, а также обеспечивает эффективный контроль за складскими остатками.

Главной уникальностью проекта стала успешная интеграция разнородных, но взаимосвязанных бизнес-процессов одного предприятия в целостную цифровую среду. Вместо разрозненных учетных систем была создана единая система, обеспечивающая сквозную автоматизацию: управление цепочкой поставок «поставщик – склад – производство – доставка – клиент»; оперативный кадровый и финансовый учет; контроль над ключевыми активами – от транспорта и ГСМ до сырья и готовой продукции.

Результаты внедрения

Повышение прибыльности. Рост прибыли составил 5%, в том числе за счет оптимизации логистики и доставки.

Снижение затрат. Расходы на материальные ресурсы сократились на 10%, операционные и административные издержки – на 15%.

Рост производительности. Трудозатраты в различных подразделениях уменьшились на 15%, а скорость обработки заказов возросла на 20%.

Ускорение процессов. Сроки исполнения заказов и оказания услуг сократились на 20%.

Повышение управляемости. Время получения управленческой отчетности сократилось на 30%, а формирование регламентированной отчетности ускорилось на 25%.

Внедрение «1С:Управление автотранспортом Проф», например, позволило повысить эффективность использования автопарка, сократить время простоев и улучшить качество диспетчеризации, что напрямую повлияло на ключевую услугу предприятия – доставку продукции потребителям.