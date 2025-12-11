Разделы

Исследование iRu: пользователи чаще выбирают защиту личных данных, чем физических устройств

Российский производитель компьютерной техники iRu изучил, какие функции современных ноутбуков и ПК пользователи считают наиболее значимыми. В исследовании приняли участие более 1,4 тыс. пользователей.

Анализ данных показал: большинство пользователей не рассматривает защиту от кражи как критически важную опцию. Так, 34% респондентов заявили, что не нуждаются в кенсингтонском замке, а еще 28% не знают, что это такое. Примерно каждый пятый (18%) сообщил, что такой замок есть на устройстве, но фактически не используется. Лишь 5% действительно применяют этот тип защиты, что подтверждает ограниченную востребованность функции в повседневной работе.

Цифровая приватность воспринимается значительно серьезнее. Наличие шторки камеры или убирающейся камеры назвали обязательной функцией 37% пользователей, еще 41% считают ее желательной. Только 22% не придают ей значения.

Практичное отношение заметно и в повседневных функциях. Количество портов по-прежнему играет существенную роль: 70% участников считают необходимым широкий набор интерфейсов для периферии, тогда как 26% удовлетворены стандартным набором портов, и 4% почти их не применяют.

Востребованной оказалась зарядка через USB Type-C: 63% пользователей ноутбуков регулярно ее используют, треть (32%) воспринимают как полезную, но необязательную, и 5% заряжают устройство через классический адаптер.

Высокий интерес вызывает возможность апгрейда и продления жизненного цикла устройств. Более половины респондентов (56%) считают важным иметь легкий доступ к комплектующим для самостоятельной замены накопителя или оперативной памяти. Еще 37% считают это полезной, но не ключевой функцией. Это подтверждает растущий спрос на технику, которую можно адаптировать под собственные задачи и не менять полностью при появлении новых требований. Такие устройства дольше остаются актуальными и позволяют оптимизировать расходы.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Отдельные конструктивные особенности аудитория оценивает по-разному. Подсветка клавиатуры важна только для 33% участников, еще 51% не против ее наличия. Материал корпуса также не является критическим фактором: 49% позитивно относятся к металлическим устройствам, 21,5% считают металл удобным при условии небольшого веса, еще 21,5% отмечают, качественный пластик ничем не уступает. Для 8% материал корпуса не имеет значения.

Функция раскрытия крышки ноутбука на 180° востребована лишь у части пользователей: постоянно она нужна 17% респондентов, периодически — 34%. Для почти половины опрошенных (49%) этот параметр роли не играет.

Вопросы о функциональных особенностях ноутбуков и моноблоков задавались только тем, кто отметил, что работает с такими устройствами. Исключительно в офисе работают 44% респондентов, 41% совмещают офис и удаленку, и только 20% используют полностью дистанционный формат. При этом каждый из опрошенных ежедневно использует компьютерную технику.

«Результаты исследования показывают, что пользователи ожидают от устройств прежде всего практичности: удобных портов, универсальной зарядки, возможности апгрейда и базовых инструментов приватности. Остальные функции важны лишь для отдельных сценариев», — отметил Артем Пищулин, менеджер по бренд-коммуникациям iRu.

