Решения компании Efftex подтвердили совместимость с «Ред ОС М»

Компании «Ред Софт» и Efftex завершили тестирование платформы EFT RMS на мобильной операционной системе «Ред ОС М». Результаты подтвердили совместное корректное функционирование продуктов.

Тестирование проводилось совместно специалистами компаний и показало, что платформа EFT RMS стабильно работает в среде «Ред ОС М», обеспечивая непрерывность процессов и поддерживая высокие требования, предъявляемые к оперативному управлению ресурсами авиапредприятий.

«Ред ОС М» – российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» поддерживает работу отечественных СКЗИ и не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве 2 режима работы: мобильный и настольный. В мобильном режиме пользователи получают привычный интерфейс и высокую производительность за счет запуска приложений Android без эмуляции. В настольном режиме устройство позволяет подключить мышь, клавиатуру и дисплей (при помощи кабеля или по беспроводному протоколу Wireless Display), а также пользоваться Linux-приложениями.

EFT RMS – российская платформа оптимизации и автоматизации процессов оперативного управления ресурсами авиапредприятия, разработанная компанией Efftex. Внесена в реестр отечественного ПО, что подтверждает возможность использования платформы в рамках импортозамещения зарубежных решений на объектах КИИ и в компаниях с госучастием.

Эксперты:  IBP-системы повышают точность прогноза спроса на 15-30 процентов

Бизнес

Платформа автоматически формирует и обновляет рабочие задания персонала, техники и стационарных ресурсов на основе актуального расписания рейсов и заложенных бизнес-процессов авиапредприятия. Система учитывает наличие у исполнителей необходимых допусков, интервалы выполнения задач, а также оперативно уведомляет сотрудников о назначении и изменениях рабочих заданий.

В EFT RMS впервые на рынке СНГ применен реальный математический оптимизатор для управления ресурсами в режиме реального времени. Это позволяет повысить экономическую эффективность авиапредприятия более чем на 20%.

