МКБ внедряет отечественную CRM-платформу «Модус» ИТ-холдинга «Т1»

«Московский кредитный банк» (МКБ) переходит на CRM-платформу «Модус», разработанную вендором НОТА (входит в ИТ-холдинг «Т1»). Миграция банков из числа топ-10 на отечественный стек технологий подтверждает повышение зрелости прикладного ПО российских разработчиков до уровня глобальных лидеров. Об этом CNews сообщили представители НОТА.

В сегменте CRM-платформ уже более 41% компаний используют импортозамещенные системы. Об этом говорит исследование «Пульс цифровизации» ИТ-холдинга «Т1».

На старте проекта ИТ-команда МКБ провела многоэтапный отбор: изучила доступные на рынке решения и протестировала их при реальных нагрузках. В результате технологическим партнером стал ИТ-холдинг «Т1», а интеграцию реализует компания ITFB Group, имеющая опыт внедрения сложных систем.

При выборе продукта для перехода банк в первую очередь учитывал удобство работы пользователей, гибкость настройки, возможность быстрого запуска новых сервисов и соответствие требованиям законодательства и внутренним политикам безопасности.

Проект внедрения разделен на три этапа, реализуя перевод функций из исторической системы. Сейчас проходит второй этап: завершена разработка ключевых бизнес-процессов, описаны сценарии интеграций с внутренним ПО и последующим запуском механизма синхронизации и миграции данных.

«Замена CRM-системы, проработавшей в банке более 15 лет, — сложное, но необходимое решение. Вместо глубокой модернизации технологически устаревшего иностранного ядра мы приняли решение перейти на российскую платформу, которая обеспечит устойчивость ключевых бизнес-процессов и создаст задел для дальнейшего развития клиентских сервисов. Мы выбрали «Модус» благодаря оптимальному соотношению ценности продукта и стоимости владения, а также открытости вендора к доработкам под наши нужды», — отметил Николай Ульянов, заместитель председателя правления МКБ.

«Переход на отечественные CRM-системы сегодня — это и вопрос импортозамещения, и стратегическая трансформация инфраструктуры крупных организаций. В проекте с МКБ мы создаем архитектурно устойчивое решение, которое станет фундаментом для дальнейшего развития клиентских сервисов, внедрения аналитических инструментов и ИИ-моделей. «Модус» — это технологическая платформа, которая адаптируется под бизнес-логику компании и развивается вместе с ней. Мы видим, что переход на отечественные решения становится не вынужденной мерой, а осознанным выбором в пользу управляемости, гибкости и цифрового суверенитета», — сказал Кирилл Булгаков, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по продуктам и сервисам, управляющий директор вендора НОТА.

На следующем этапе МКБ планирует расширять число сервисов на базе «Модус», усиливать аналитику, внедрять ИИ-инструменты для поддержки принятия решений и персонализации, а также развивать омниканальные сценарии взаимодействия с клиентами.