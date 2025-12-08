Компания Инфомаксимум провела первую конференцию по процессной аналитике и искусственному интеллекту в Кыргызстане

5 декабря в Бишкеке состоялась первая конференция по процессной аналитике ProcessTech X Kyrgyzstan, организованная российской ИТ-компанией Инфомаксимум. Событие собрало представителей крупнейших компаний и государственных структур Кыргызской Республики, а также ряд лидеров российского рынка в области процессной аналитики, интеллектуальной автоматизации и цифровой трансформации.

Передовой опыт

Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, отметил растущий интерес к процессной аналитике в странах СНГ и подчеркнул, что следующая волна эффективности связана с грамотным применением искусственного интеллекта.

«Сегодня искусственный интеллект постепенно становится важной частью цифровой трансформации, но его эффективность напрямую зависит от того, насколько точно определены точки применения. Task Mining позволяет увидеть реальные трудозатраты на уровне действий сотрудников и служит «навигатором»: аналитика операций показывает, где автоматизация действительно даст результат. А уже дальше ИИ берёт на себя рутинные операции и обеспечивает измеримый эффект. Все это реализовано в Цифровом сотруднике от Proceset».

Ольга Арапова, руководитель отдела аналитики Инфомаксимум, представила обзор технологий Process Mining и Task Mining, показав, как они позволяют анализировать работу компании на уровне процессов и действий сотрудников.

Особое внимание вызвал доклад Артема Хвана, руководителя центра аналитики процессов Департамента корпоративного развития Россельхозбанка, и Никиты Казьмина, руководителя центра, ЦК мониторинга и роботизации процессов РСХБ-Автоматизация. Они поделились практическими результатами внедрения технологий Process Mining и Task Mining от Proceset внутри банка — от повышения прозрачности процессов до улучшения клиентского сервиса.

Выступление вызвало живой отклик аудитории: участники обсуждали подходы к внедрению процессной аналитики, задавали вопросы о технологиях и интересовались критериями выбора процесса для пилотного проекта.

В заключительной части программы Елена Арсентьева, руководитель департамента по работе с клиентами Инфомаксимум, рассказала о факторах успешной реализации проектов по процессной аналитике — от работы с данными до подготовки команд, а также поделилась успешными кейсами по Task Mining.

Первый шаг

Конференция ProcessTech стала возможностью впервые подробно познакомиться с российскими практиками процессной аналитики для компаний и государственных структур Кыргызской Республики. Участники отметили перспективы применения технологий для оптимизации внутренних процессов и выразили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом.