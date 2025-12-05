Разделы

Люди с особенностями слуха и речи воспользовались «Яндекс Разговором» свыше 1,3 млн раз с начала года

Речевые технологии на базе ИИ в «Яндекс Разговоре» с начала года помогли людям с особенностями слуха и речи провести 1,3 млн диалогов — на 49% больше, чем за весь 2024 г. А число уникальных пользователей приложения за год увеличилось более чем втрое, превысив 230 тыс. человек. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В основе «Разговора» лежит искусственный интеллект — технологии распознавания и синтеза речи «Яндекса». Для оценки точности распознавания используют метрику WER (Word Error Rate) — она показывает, какую долю слов ML-модель расшифровала неправильно. С начала 2024 г. WER ML-модели Разговора снизился с 7,10% до 6,27% (минус 11,69%). Это стало возможным благодаря переходу на новую архитектуру и «псевдоразметке» — методу, при котором модель сама предварительно размечает большой объем данных, а лучшие результаты используются для дальнейшего обучения. Итоговое качество распознавания зависит от того, где происходит общение, есть ли фоновый шум, насколько четко говорит собеседник и так далее.

«Яндекс Разговор» — это приложение, которое помогает в общении людям с особенностями слуха и речи. Если пользователь не слышит или слышит плохо, «Разговор» распознает речь собеседника и превратит ее в текст на экране. А если есть сложности с произнесением — озвучит набранное сообщение. Это облегчает общение в разных жизненных ситуациях — например, в общественном транспорте, магазине или кафе.

В приложении есть готовые шаблоны сообщений. Они пригодятся, если нет времени набирать текст вручную. Среди самых популярных — шаблоны с просьбой говорить в телефон, повторить сказанное, уточнить место в очереди или следующую остановку. Также пользователи могут сами заранее заготовить фразы — например, перед визитом в банк или поликлинику.

Приложение «Яндекс Разговор» создали в 2015 г. студенты базовой кафедры «Яндекса» в МФТИ. Оно доступно для устройств на платформах Android и iOS.

