Разделы

Бизнес Кадры
|

Договориться по графику отпусков проще всего с молодежью

С конфликтами в трудовых коллективах из-за графика отпусков: с ними сталкивался каждый третий. В опросе приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители сервиса по поиску работы SuperJob.

График отпусков относится к обязательным документам, и многие работодатели уже составили его на 2026 г. С конфликтами в коллективе во время согласования отпускных периодов сталкивается практически каждый третий работник: 28% разрешают их самостоятельно, а еще 3% требуется вмешательство руководства или кадровиков. 2 из 3 россиян удается договориться об очередности ухода в отпуск без споров с коллегами.

Женщины несколько чаще мужчин сообщают о возникающих конфликтах (34% против 27% соответственно).

Больше всего споров возникает в коллективах 35-45-летних (об этом рассказали 36% респондентов такого возраста). Наименее конфликтной оказалась молодежь до 35 лет.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 392

Время проведения: 24 ноября — 2 декабря 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее постоянную работу

Размер выборки: 1600 респондентов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Какой NGFW выбрать для комплексной защиты периметра

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Тимофей Абраменко, «Ростелеком»: Попытки автоматизировать хаос никогда не дают результата

Связанный с сыном Трампа производитель редкоземов получил от армии США контракт на $620 миллионов

Николай Нашивочников, «Газинформсервис»: Без постоянной проверки не может быть уверенности в защите

В России перестала открываться игра Roblox

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Битва голосовых помощников: Алиса, Маруся и Салют

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще