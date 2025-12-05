Разделы

ПО Безопасность Импортонезависимость
|

Ankey IDM получил новый сертификат соответствия ФСТЭК России

Компания «Газинформсервис» получила новый сертификат соответствия ФСТЭК России на программный комплекс Ankey IDM версии 1.8. Срок действия сертификата до 2030 г. Об этом CNews сообщили представители «Газинформсервис».

Полученный документ подтверждает соответствие решения требованиям регулятора к средствам защиты информации. Также он позволяет заказчикам использовать Ankey IDM для защиты от несанкционированного доступа к информационным ресурсам, содержащим персональные данные и коммерческую тайну, в государственных и коммерческих информационных системах.

«Получение нового сертификата ФСТЭК подтверждает, что Ankey IDM остаётся одним из ключевых отечественных инструментов для управления доступом и соблюдения требований российского законодательства в области защиты информации. Для наших заказчиков это гарантия того, что платформа будет и дальше развиваться с учётом ужесточающихся требований по безопасности», — сказал Александр Давыдов, менеджер продукта Ankey IDM компании «Газинформсервис».

Напомним, что Ankey IDM — российское решение класса IGA для централизованного управления учётными записями и полномочиями сотрудников и подрядчиков в корпоративных информационных системах. Платформа обеспечивает контроль прав доступа, поддержку политик раздельности полномочий (SoD) и интеграцию с широким спектром отечественных систем информационной безопасности.

Сергей Лебедев, GreenData: BPM не работает, если компания не связывает бизнес-логику и ИТ-архитектуру

Цифровизация

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

В России создан энергосберегающий ИИ, обученный самостоятельно выключаться после работы

Как организована защита данных в СУБД Postgres Pro

Российские компании боятся остаться один на один с багами. Тестировщикам резко повысили зарплаты, лишь бы они не сбежали

Выручка топ-20 поставщиков ИТ-решений для образования за год выросла на 50%

Хакеры раскрыли данные 117 боевиков ВСУ, причастных к атакам на танкеры и международные предприятия ТЭК в Черном море

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Как бесплатно узнать, кто звонил: лучшие сервисы и приложения в 2025 году

Самая эргономичная мебель для работы из дома: выбор ZOOM

Лучшие умные колонки в 2025 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке
Показать еще