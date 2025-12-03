Разделы

Билайн провёл крупнейший бизнес-вечер Business Beats для партнёров

В Москве состоялся Business Beats — новый формат делового бизнес-завтрака от Билайна, объединивший более 200 представителей отрасли связи и цифровых сервисов. Мероприятие стало одним из самых масштабных в современной истории В2О Билайн и подтвердило высокий интерес рынка к совместному развитию.

Business Beats создан как платформа открытого диалога о будущем телекома и технологиях, которые меняют повседневную жизнь людей и бизнеса. Участники обсудили актуальные отраслевые вызовы, развитие цифровых экосистем и перспективы подключения контента и сервисов к сети Билайна в Москве и Московской области.

Вечер объединил давних и новых партнёров Билайна. На мероприятии говорили не только о текущих задачах, но и о стратегических направлениях — от роста спроса на интернет-услуги до внедрения технологий, которые обеспечивают высокую стабильность и качество связи.

Особое внимание гостей привлекли решения по организации каналов L2 на базе сети ШПД. Инфраструктура Билайна сегодня покрывает более 70% жилого фонда Москвы и Московской области, включая десятки тысяч домов, что позволяет партнёрам подключать услуги на готовую транспортную основу с приоритизацией трафика. Такой подход позволяет бизнесу получать гарантируемую пропускную способность и стабильность соединения даже при пиковых нагрузках.

Не меньший интерес вызвала услуга аутсорминга (СОРМ 3, Яровая): комплексное решение для операторов связи, которое помогает выполнять требования ФЗ. Услуга аутсорминга помогает выполнять требования ФЗ без необходимости строить собственные платформы и поддерживать их эксплуатацию. Билайн берёт на себя весь технологический цикл, обеспечивая необходимую инфраструктуру и сервисную поддержку.

Юлия Цветкова, директор департамента по работе с операторами связи Московского региона Билайна:

«Business Beats — это не просто встреча партнёров. Это точка, где технологии становятся движущей силой сотрудничества. Сегодня мы строим сеть не только из базовых станций и каналов, а из людей, доверия и общего стремления к будущему. Мы видим огромный запрос на устойчивые, быстрые и умные цифровые решения — и именно это Билайн приносит на рынок. Вместе с партнёрами мы формируем инфраструктуру, которая работает на клиента: надёжно, быстро и без лишних сложностей».

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5xh8U25

