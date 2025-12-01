Разделы

Продукт Dat.ax признан эталонным ETL-инструментом для работы с ИИ

Российский программный продукт Dat.ax занял лидирующие позиции в независимом исследовании «ETL Круг Громова 2025», посвященном состоянию рынка ETL-систем в России и трендам их развития.

Авторы проанализировали современные тренды, отечественные решения и open-source инструменты в условиях импортозамещения и экспоненциального роста данных. В ходе исследования было использовано более 200 различных критериев.

В своем отчете аналитики отмечают, что Dat.ax является эталонным ETL-инструментом для работы с ИИ. Он представляет собой универсальный комплекс, охватывающий весь цикл работы с данными — от подготовки и интеграции до аналитики. Программное решение на базе микросервисной архитектуры и self-service подхода позволяет предприятиям ускорить вывод готовых продуктов и существенно снизить операционные издержки.

В ходе исследования Dat.ax получил высокие оценки сразу по нескольким ключевым критериям: функциональной полноте, производительности, архитектурной гибкости и уровню безопасности. Эксперты подчеркнули его комплексные возможности в работе с данными — от ETL/ELT-процессов и обеспечения качества данных до MLOps.

Dat.ax включает три ключевых модуля. Dat.ax.Meta обеспечивает полноценное управление метаданными на всех этапах проектирования, разработки и эксплуатации хранилищ данных и аналитических систем. Dat.ax.Low Code ETL решает задачи регламентной загрузки, трансформации и подготовки данных, а также контроля и управления их качеством. Dat.ax.AIToolkit ускоряет получение бизнес-ценности от моделей машинного обучения, упрощая и делая управляемым процесс вывода их в промышленную эксплуатацию. Причем эти компоненты могут использоваться как независимо друг от друга, так и вместе.

Дополнительно отмечены развитые средства self-service аналитики для бизнес-пользователей, интеграция с GenAI, ускоряющая разработку, а также полная импортонезависимость. Отметим, что Dat.ax включен в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных Минцифры.

«Благодаря таким исследованиям, как «Круги Громова», потребители могут лучше ориентироваться на рынке ETL и инструментов продвинутой аналитики. Признание со стороны авторов отчета подтверждает, что мы движемся в верном направлении: создаем решения, которые помогают компаниям быстрее и безопаснее внедрять технологии ИИ. Можно предположить, что во многом успех объясняется тем, что наши продукты построены на актуальном технологическом стеке. А это обеспечивает гибкость архитектуры и удобство интеграции с корпоративными системами», — заявила Ольга Шапран, коммерческий директор центра аналитических продуктов Axenix.

«С учетом ухода ведущих мировых вендоров и новых требований со стороны законодательства, переход на отечественные ИТ-решения стал не просто желательным, а обязательным для большинства крупных и средних компаний в ключевых сегментах экономики. ETL-инфраструктура — это первый и самый важный этап такой трансформации. Мы рады отметить, что на рынке успешно функционируют такие проекты как Dat.ax. Они позволяют решать критически важные задачи для организаций, стремящихся сохранить качество и стабильность своих бизнес-процессов в условиях импортозамещения», — отметили авторы исследования.

