«Билайн бизнес» признан партнером года по развитию продаж на премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025

«Билайн бизнес» стал лауреатом премии Yandex B2B Tech Partner Awards 2025, получив награду в одной из ключевых номинаций «Партнер года по развитию продаж». Премия отмечает наиболее значимые достижения компаний-партнеров Yandex B2B Tech в области технологий для бизнеса.

Награда является признанием значимых результатов «Билайн бизнеса» в продвижении и реализации ИТ-решений Yandex Cloud и Яндекс 360 среди корпоративных клиентов. Это свидетельствует об эффективной синергии крупных игроков рынка и способности совместно предлагать клиентам лучшие технологические продукты и сервисы. Так, по итогам года Билайн продемонстрировал показатели роста выручки от продажи решений Yandex Cloud на 120% и увеличил число клиентов, использующих сервисы, на 30%.

Важным преимуществом «Билайн бизнеса» является профессиональная служба поддержки. Компания обеспечивает всестороннее сопровождение по всему циклу использования облачных сервисов Beeline Cloud – от первичной консультации и миграции до круглосуточного мониторинга и оперативного решения инцидентов.

«Мы высоко ценим партнерство с Яндексом, и эта награда – яркое подтверждение успешности нашей совместной работы. Для Билайна стратегически важно предлагать бизнесу комплексные ИТ-решения, которые помогают нашим клиентам становиться эффективнее и расти. Облака и сервисы кибербезопасности являются ключевыми элементами этого подхода. Совместными усилиями мы открываем для компаний из разных отраслей новые возможности для цифровой трансформации», – прокомментировал Сергей Кондратьев, директор по развитию облачного бизнеса и сервисов кибербезопасности Билайна.

