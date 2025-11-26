Разделы

Продвинутая процессная аналитика: в Proceset появился конструктор сквозных метрик нового поколения

Компания Инфомаксимум анонсировала новый функционал системы активной бизнес-аналитики Proceset, позволяющий создавать и гибко настраивать сквозные процессные метрики.

По словам Александра Бочкина, генерального директора Инфомаксимум, главные точки роста бизнеса часто скрыты на стыках процессов и систем. Новые возможности Proceset выявляют эти взаимосвязи и переводят наблюдения в измеримые показатели.

В основе подхода два показателя — конверсия и длительность, которые отражают результативность и скорость бизнес-процессов. Конверсия показывает, насколько успешно этапы приводят к нужному результату, а длительность — сколько времени это занимает. Вместе они дают комплексное представление о качестве выполнения процессов и выявляют участки, где теряется результат или время.

«Сквозные метрики можно настраивать под конкретные задачи бизнеса с помощью гибких фильтров, — делится Александр Бочкин. — Пользователь задает условия анализа для каждой метрики — период, канал поступления, статус заявки, поставщика и десятки других параметров. Фильтры можно свободно комбинировать, получая точные аналитические выборки, адаптированные под реальные бизнес-сценарии. Для расчета метрик больше не нужно вручную писать сложные SQL-запросы, все можно реализовать в визуальном конструкторе. Все это позволяет перейти на более глубокий и продвинутый уровень аналитики».

image1.png


Результаты анализа визуализируются в Proceset в виде виджетов, которые позволяют изучать процессы под разными углами и быстро находить проблемные точки: карта процесса, сфера процессов, воронка, показатель.

В одном из проектов с Proceset была проанализирована и оценена эффективность всех ключевых шагов закупочного процесса. Система связала в единую цепочку четыре процесса и рассчитала конверсию и длительность между их этапами. Аналитика показала, где происходят задержки и потери заявок, а также как различаются результаты между подразделениями. Такой подход позволил перейти от разрозненных данных к управлению закупками на основе фактических метрик.

infomax-1.png

Сквозные метрики позволяют выстраивать прозрачную аналитику в клиентском сервисе — от обращения до решения, в продажах — от заказа до оплаты, в HR — от найма до увольнения, в логистике — от склада до клиента, в финансах — от операции до отчетности и др.

Рекламаerid:2W5zFHEhtDEРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью "Инфомаксимум"ИНН/ОГРН: 1328909857/1081328000533Сайт: http://www.infomaximum.ru

