ВТБ подвел итоги юбилейного VTB API hackathon

Более 1500 молодых специалистов из 451 команды и 150 городов России приняли участие в пятом ежегодном хакатоне для разработчиков решений на основе открытых API — VTB API hackathon 2025. Общий призовой фонд хакатона составил 2 млн рублей.

Участникам предложили решить прикладную задачу в одном из трех треков, связанную с созданием продуктов и сервисов на базе открытых API, автоматическим анализом данных и тестированием сценариев работы API. За две недели проведения хакатона команды подготовили 120 решений. В полуфинале свои решения представили 62 команды, а 32 из них вышли в финал.

В треке «Мультибанк: единый интерфейс финансового сервиса» команды создавали мультибанковское приложение для клиентов, используя открытые API.

Во втором направлении «Защита API: автоматический анализ уязвимостей» участникам предстояло собрать инструмент, который за один клик проверит безопасность API и спасет тысячи сервисов от внешних угроз.

В третьем треке «”Оркестр” из API: анализ и тестирование бизнес-процессов» команды разрабатывали ИИ-инструмент с применением нескольких API.

«Юбилейный VTB API hackathon стал самым крупным за все пять лет проведения хакатона. Мы видим растущий интерес к технологиям открытого банкинга, которые уже формируют архитектуру финансовых сервисов будущего. Хакатон — это площадка, где молодые специалисты предлагают идеи, востребованные рынком прямо сейчас. Платформа API ВТБ сегодня включает более 3,5 тыс. готовых к подключению интерфейсов — это мощная экосистема, которая становится драйвером технологического развития», — отметил Игорь Бессчастный, лидер Платформы API ВТБ.

Призовой фонд хакатона разделили между собой девять команд, занявших первое, второе и третье места в каждом из направлений. Специальный приз хакатона — 200 тыс. рублей — поровну разделили еще две команды — «Кибер-Лига» и PHOENIX. Первая команда реализовала функционал оплаты при недостатке средств на карте, а вторая — представила семейный банкинг с возможностью управлять счетами семьи.

Победителем в треке, посвященном мультибанкингу, стало решение от команды SoloTech. Студенты РТУ МИРЭА разработали классическое мультибанковское решение, которое подходит как для физических, так и для юридических лиц. Особенностью их проекта стала интеграция интеллектуального советника.

В направлении «Защита API» победила команда SeagullNest из СПбПУ. Участники комплексно подошли к задаче и интегрировали свое решение в CI/CD-процессы, а также кастомизировали проверки.

А победитель трека «”Оркестр” из API», команда из разных московских вузов Vtb_api, разработала безопасный инструмент через взаимодействие с ГОСТ-шлюзом.

В этом году хакатон прошел при поддержке Ассоциации ФинТех: эксперты АФТ отметили две команды, чьим участникам ассоциация предоставила возможность продемонстрировать свои решения компаниям-участникам объединения. Мероприятие состоялось с 27 октября по 22 ноября.

ВТБ ежегодно проводит серию ИТ-соревнований, объединенных в семейство хакатонов: MORE.Tech, ARCHI.Tech и VTB API hackathon. За пять лет VTB API hackathon стал площадкой, где разработчики и аналитики создают практические решения для финансовых сервисов будущего.