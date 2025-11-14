Разделы

«Сбер» и «Небесная грация» разработали ИИ-систему оценивания соревнований по художественной гимнастике

«Сбер» и международная ассоциация поддержки спорта «Небесная грация» протестировали ИИ-систему оценки выступлений на базе нейросети «ГигаЧат», наряду с традиционным судейством. Первые испытания разработанного решения провели в рамках международного турнира «Кубок «Небесная грация» в Пекине с 12 по 14 ноября. Победительницы, которых определил искусственный интеллект, получили специальную награду.

Ключевая задача перед системой заключалась в анализе части критериев самой субъективной оценки в художественной гимнастике — артистизма. Искусственный интеллект оценивал выступление спортсменок под музыку (например, попадание движений в ритм, наличие динамических изменений, единовременное окончание движений и музыки в конце выступления), а также эмоциональность участниц соревнований.

Отдельная судейская бригада контролировала работу искусственного интеллекта с помощью специально разработанной системы. Она предоставляла подробный разбор выступления по части критериев, позволяя оценивать корректность и качество работы алгоритма без вмешательства в процесс. Интегрированная нейросеть «ГигаЧат», проанализировав видео, помогала судьям акцентировать внимание на ключевых моментах.

Итоги первых испытаний, проведённых в Китае, далее позволят определить оптимальный формат судейства на основе искусственного интеллекта для дальнейших соревнований.

