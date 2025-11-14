Количество пользователей Мах достигло 55 миллионов

Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 млн человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 млн пользователей. Об этом CNews сообщили представители Мах.

С момента запуска приложения пользователи отправили 4,4 млрд сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 млн видеокружков.

Более 16 тыс. авторов завели свои каналы в Мах. Среди лидеров по аудитории: «Мир сегодня с Юрием Подолякой», «Артемий Лебедев» и Соловьев, а также каналы «Кремль. Новости», Mash, «Госуслуги», «За рулем» и «Едим дома».

Более пяти тыс. магазинов «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток» и «ВкусВилл» внедрили технологию подтверждения возраста с помощью Цифрового ID в Мах. При покупке товаров 18+ на кассах самообслуживания не нужно ждать кассира: достаточно отсканировать динамический QR-код в профиле мессенджера и оплатить покупку.

23 октября МАХ открыл «Платформу для партнеров», которая позволяет бизнесу интегрировать в национальный мессенджер сервисы продажи товаров и услуг, приема платежей и поддержки клиентов. К платформе присоединились более семи тыс. компаний.