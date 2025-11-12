Разделы

ПО Кадры Цифровизация Электроника
|

Школьник из Сокола разработал акустико-оптическую систему обнаружения БЛА в условиях сложного рельефа

Ученик школы № 1 города Сокол Михаил Ляпкин разработал акустико-оптическую систему для распознавания беспилотных летательных аппаратов в условиях сложного рельефа. Она потенциально может применяться для мониторинга и охраны границ и критически важных объектов в сложном рельефе, для защиты периметра промышленных объектов, предотвращения хищения урожая с помощью дронов. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Проект представляет собой автономную акустико-оптическую систему для обнаружения БЛА в сложных рельефных «мертвых зонах», где традиционные радары неэффективны. Уникальность решения заключается в глубокой интеграции нейросетевых алгоритмов TCN и YOLO, которые распознают акустические и визуальные сигналы, обеспечивая высокую точность и минимальное количество ложных срабатываний.

Система состоит из штатива с высокочувствительными приборами, включая сигналоприёмник. Она имеет модульную конструкцию, оснащена автоматическим сопровождением цели. Уведомления о выявленных угрозах поступают мгновенно через Telegram-бот и мобильное приложение, что делает решение доступным, мобильным и эффективным для защиты периметров, критической инфраструктуры и частных территорий.

«После серии проведенных тестов прототипа системы можно сказать, что точность распознавания ею сигналов — 96%. Она питается от портативных аккумуляторов, не требует постоянного присутствия человека и может работать неделями в полевых условиях. Если кратко, система повторяет логику восприятия информации человеком: услышал, посмотрел, опознал цель, сообщил куда нужно. Но в отличие от человека система делает это автоматически, круглосуточно и в любую погоду. Особенность в том, что она эффективна именно там, где современные технологии слепнут — в сложном рельефе с помехами и препятствиями», — пояснил школьник.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Проект завершен на уровне функционирующего прототипа. Для его превращения в коммерческий продукт необходимы всесторонние натурные испытания и проведение процедуры сертификации.

«Мне бы очень хотелось после школы поступить в Московский авиационный институт и выучиться на космического инженера или разработчика ПО, чтобы продолжить создавать уникальную технику», — отметил школьник.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Доля российских решений на рынке средств резервного копирования составляет более 50%

Основателю российского технопарка грозит 10 лет тюрьмы за мошенничество с госсубсидиями

Прогнозирование сбоев и поиск аномалий в копиях: как используется ИИ в средствах резервного копирования

Центробанк России будет считать признаком мошенничества крупные банковские переводы самому себе

От заявки до склада: как стройка переходит на SaaS-управление закупками и учетом

Армии нужны ИТ-шники. Об их увольнениях компании должны будут сообщать в военкомат втрое быстрее, чем сейчас

Конференции

Толк Шоу

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI nova 14: модное решение в среднеценовом сегменте

Лучшие видеоредакторы на ПК для начинающих: выбор ZOOM

Обзор акустической системы Radiotehnika S-10NA: возрождение легенды в современном формате

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/