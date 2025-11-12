Школьник из Сокола разработал акустико-оптическую систему обнаружения БЛА в условиях сложного рельефа

Ученик школы № 1 города Сокол Михаил Ляпкин разработал акустико-оптическую систему для распознавания беспилотных летательных аппаратов в условиях сложного рельефа. Она потенциально может применяться для мониторинга и охраны границ и критически важных объектов в сложном рельефе, для защиты периметра промышленных объектов, предотвращения хищения урожая с помощью дронов. Об этом CNews сообщили представители МАИ.

Проект представляет собой автономную акустико-оптическую систему для обнаружения БЛА в сложных рельефных «мертвых зонах», где традиционные радары неэффективны. Уникальность решения заключается в глубокой интеграции нейросетевых алгоритмов TCN и YOLO, которые распознают акустические и визуальные сигналы, обеспечивая высокую точность и минимальное количество ложных срабатываний.

Система состоит из штатива с высокочувствительными приборами, включая сигналоприёмник. Она имеет модульную конструкцию, оснащена автоматическим сопровождением цели. Уведомления о выявленных угрозах поступают мгновенно через Telegram-бот и мобильное приложение, что делает решение доступным, мобильным и эффективным для защиты периметров, критической инфраструктуры и частных территорий.

«После серии проведенных тестов прототипа системы можно сказать, что точность распознавания ею сигналов — 96%. Она питается от портативных аккумуляторов, не требует постоянного присутствия человека и может работать неделями в полевых условиях. Если кратко, система повторяет логику восприятия информации человеком: услышал, посмотрел, опознал цель, сообщил куда нужно. Но в отличие от человека система делает это автоматически, круглосуточно и в любую погоду. Особенность в том, что она эффективна именно там, где современные технологии слепнут — в сложном рельефе с помехами и препятствиями», — пояснил школьник.

Проект завершен на уровне функционирующего прототипа. Для его превращения в коммерческий продукт необходимы всесторонние натурные испытания и проведение процедуры сертификации.

«Мне бы очень хотелось после школы поступить в Московский авиационный институт и выучиться на космического инженера или разработчика ПО, чтобы продолжить создавать уникальную технику», — отметил школьник.