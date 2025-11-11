Разделы

Modus ETL признан эталонным решением для продвинутой аналитики в «ETL-круг Громова 2025»

Второй год подряд Modus ETL демонстрирует отличные результаты в сравнении ETL-систем по основным критериям «ETL-круга Громова». В 2025 году решение стало лучшим в номинации «Эталонный ETL для продвинутой аналитики».

Рассматриваемая система — это «чистое» самостоятельное ETL-решение, где ETL-функционал является основным и системообразующим. В комплексе с Modus BI оно становится платформой для эффективного управления данными.

«Modus ETL — функционально насыщенное ETL-решение, оптимальное для крупных компаний. Сильные стороны — встроенные DQM/НСИ, гибкость в трансформациях и нативная поддержка разных СУБД — делают его привлекательным для крупного бизнеса и госсектора. Примером типичного сценария может служить крупная холдинговая или филиальная структура с потребностью в сложной трансформации данных и необходимостью формирования единых эталонных справочников. В подобных кейсах Modus ETL становится оптимальным решением для обеспечения качественной и управляемой интеграции данных», – отметили аналитики «круга Громова».

Эксперты подчеркнули, что Modus ETL — зрелая отечественная ETL-платформа, показавшая себя на практике эффективным и стабильным инструментом для управления данными в компаниях со множеством источников. Она поддерживает сценарии управления данными любой сложности: от простых потоков до трансформаций с машинным обучением. Пользователям доступен удобный интерфейс с drag-and-drop, а разработчикам — возможности кастомизации через Python и SQL.

В функционале Modus ETL авторы исследования выделили основные преимущества системы:


  • Нативная интеграция с 1С
  • Визуальный workflow – конструктор для создания сценариев без программирования
  • Наличие мощного встроенного модуля управления качеством данных
  • Активное развитие предиктивной аналитики
  • Широкие возможности вертикального масштабирования.


«Наш продукт доказал свою эффективность в реальных условиях крупных предприятий. Мы гордимся доверием клиентов и продолжаем совершенствовать систему, ориентируясь на потребности рынка. Высокая оценка независимого исследования подтверждает нашу способность создавать эффективные решения для корпоративных клиентов. Они оптимизируют процессы обработки данных и повышают прозрачность бизнес-аналитики, снижая издержки компаний. Мы продолжим работать на опережение, улучшая свою экспертизу, и помогая бизнесу достигать стратегических целей, успешно справляясь с самыми сложными задачами в области управления и анализа данных», – подчеркнул генеральный директор компании Modus Кирилл Кузнецов.

Решения компании Modus – это комплексная система управления корпоративными данными. Все продукты построены по принципу «low-code» и «self-service», что дает возможность активно и широко внедрять их в бизнес. В клиентском портфеле компании проекты для Сбер А, Россельхознадзора, Авиакомпании «Россия», ДИТ Москвы, Минпромторга, Уралсиб, ГИСП и других. Компанией реализовано более 170 проектов в регионах России.

«Круги Громова» — это линейка независимых аналитических исследований русских ИТ-вендоров и российского ПО. Эксперты оценивают продукты, используя собственную методологию на основе более, чем 200 критериев, включая основополагающие: функциональность возможностей, производительность, надежность, технологические особенности и удобство использования. Исследование решений ETL в корпоративном сегменте прошло второй раз, в нем приняло участие 17 отечественных вендоров.

Рекламаerid:2W5zFJK6kG8Рекламодатель: ООО «БиАй Про»ИНН/ОГРН: 7725495427 / 1187746698204Сайт: https://modusbi.ru

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/