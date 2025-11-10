Разделы

Сила – в цифровизации: секреты успешной разработки от лидеров рынка на дискуссии LDM

20 ноября 2025 года в Москве в 16:00 компания LDM и холдинг LANSOFT проведут дискуссию «ИТ-сценарии: код с нуля, платформа для разработки или готовые решения» в рамках ежегодной конференции «Бизнес в фокусе». Цель – детально разобрать актуальные задачи бизнеса в кругу экспертов и найти оптимальные подходы.

В рамках мероприятия CIO и лидеры в области цифровых технологий расскажут, как составить грамотную стратегию и выбрать подходящие инструменты для разработки ИТ-продуктов.

Современные организации сталкиваются сразу с несколькими проблемами: необходимостью в постоянной поддержке используемых систем, сложностью в их кастомизации, а также с регулярными запросами со стороны бизнеса на быстрые изменения.

В ходе дискуссии участники обсудят, как крупнейшие компании справляются с вызовами при создании собственных решений, в каких случаях стоит выбирать готовые продукты, а в каких – платформу или кастомную разработку с нуля. Также спикеры поделятся личным опытом проведения цифровой трансформации, своим взглядом на выбор стратегии развития ИТ-ландшафта и кейсами из практики.

В качестве экспертов выступят:


  • Димитрий Семернин, начальник отдела прикладной архитектуры, Зетта Страхование;
  • Антон Мейнцер, руководитель направления по архитектуре корпоративных платформ, Газпромнефть-ЦР;
  • Тимур Малин, главный управляющий директор, руководитель центра «Технологии. Процессы. Данные», ВЭБ.РФ;
  • Анна Перттунен, директор департамента информационных продуктов и сервисов «Финансы», Магнит;
  • Никита Шумов, директор по развитию ядровых бизнес-систем, X5 Tech;
  • Рамазан Салпагаров, директор по разработке платформы, LDM.


Дмитрий Пилипенко, заместитель генерального директора LANSOFT: «Многие заказчики активно вкладываются в собственную разработку: стало хорошим тоном иметь сильную внутреннюю команду специалистов и закрывать свои потребности самостоятельно. Но далеко не всегда с точки зрения бизнеса создание кэптивного продукта – стратегически правильный выбор. Если речь идет о стандартных процессах, внедрение зрелого готового ПО – это понятные сроки, отсутствие высоких затрат и организационных сложностей. Оба подхода обладают своими достоинствами и ограничениями, но сильно зависят от потребностей компании и ее ИТ-архитектуры. Любая профессиональная дискуссия с участием бизнеса на эту тему – всегда интересные инсайты, цифры и результаты».

Любовь Черкасова, директор по развитию платформы LDM: «Это уже вторая дискуссия LDM, где мы собираем руководителей ИТ-департаментов, чтобы в формате прямого диалога проанализировать актуальные задачи и узнать ожидания заказчиков. Для нас как вендора это возможность заглянуть за кулисы бизнес-процессов и лучше понять реальные потребности компаний, чтобы развивать платформу LDM в соответствии с запросами рынка. Мы также представим результаты исследования по внутренней разработке и обсудим их с участниками. Такая форма развернутой обратной связи помогает нам развивать продукты».

Модератор мероприятия – Дмитрий Изместьев, исполнительный директор CleverData (входит в ИТ-холдинг LANSOFT).

Конференция будет интересна ИТ-директорам, руководителям цифровой трансформации и ECM-проектов, а также главным архитекторам.

Участие в мероприятии бесплатное – необходимо пройти регистрацию по ссылке.

