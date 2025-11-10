Билайн запустил экспресс-доставку сим-карт от 15 минут в партнерстве с «Самокатом»

Билайн объявляет о запуске экспресс-доставки сим-карт в партнерстве с сервисом «Самокат». Теперь клиенты смогут получить сим-карту в срок от 15 минут после оформления заказа.

До сих пор минимальный срок получения сим-карты составлял около 40 минут при самовывозе из ближайшего салона-магазина Билайна и около трёх часов при стандартной доставке. Совместный проект с Самокатом позволяет значительно сократить время ожидания и устанавливает новый стандарт удобства при получении услуг в телекоме.

Воспользоваться сервисом просто:





Выберите карточку с быстрой доставкой на сайте Билайна.

Проверьте доступность услуги по вашему адресу.

Оформите доставку.

Получите сим-карту у курьера-партнера «Самоката» в срок от 15 минут.





Регистрация сим-карты осуществляется пользователем самостоятельно через портал «Госуслуги». Номер телефона и тариф определяются в момент самостоятельной регистрации.

«Мы стремимся предугадывать потребности людей, сокращать время ожидания и предлагать максимально простые и удобные решения. Как клиентоориентированная компания, мы видим большой потенциал в развитии экспресс-доставки по принципу “здесь и сейчас”. Благодаря сотрудничеству с Самокатом клиенты Билайна теперь могут подключиться к сервисам компании буквально в один клик и там, где им удобно», — подчеркнул Кирилл Булгинов, директор по электронной коммерции Билайна.

«Команды Самоката исследуют запросы клиентов и постоянно находятся в поиске новых решений, с помощью которых онлайн-ритейлер сможет предлагать разные пользовательские сценарии. Мы активно развиваем возможности Delivery-as-a-Service для B2B-сегмента, благодаря чему горожане могут получать привычные услуги с быстрой и бесплатной доставкой. Подобные партнерства помогают выходить за пределы ожиданий привычного e-grocery, закрывая максимальное количество потребностей клиентов», — отметил Евгений Малышев, руководитель департамента специализированного бизнеса.

Доставка осуществляется бесплатно.

Запуск быстрой доставки стал важным шагом в развитии партнёрства между Билайном и «Самокатом». В июне этого года Билайн начал продажу сим-карт в «Самокате» с доставкой «по клику». «Самокат» доставляет продукты, товары и все, что нужно в 129 городах, делая услугу доступной для миллионов клиентов.

