На «Киберарене» в рамках GIS DAYS команды атакующих и защитников поборются за 5 млн рублей

1–2 октября в рамках форума GIS DAYS* 2025 компания «Газинформсервис» проведёт киберсоревнования на собственном киберполигоне в формате Red Team vs Blue Team. За призовой фонд будут бороться четыре «синие» и восемь «красных» команд. Призовой фонд — 5 000 000 рублей.

«Киберарена» 2025 — это 8 команд-атакующих против 4 команд-защитников. В этом году команды погрузятся в футуристический мир киберпанка с соответствующей атрибутикой. Задачей нападающих будет реализация многошаговых цепочек атак (Cyber Kill Chain), а киберзащитников — обнаружение и расследование действий злоумышленников.

В этом году организаторы ушли от концепции трёх инфраструктур с минимальным уровнем сложности, увеличив масштаб инфраструктуры в 10 раз и сложность атак — в 5. Развёрнут целый комплекс современных систем защиты, включая SIEM, анализаторы сетевого тракта и межсетевые экраны уровня приложений. Атаки стали реалистичнее и сложнее, из-за чего «красным» придётся действовать аккуратнее, чтобы их не обнаружили. Защитникам же будет мешать фоновый шум —заранее подготовленные сценарии вторжений, не связанные с основным расследованием.

«Для нас было важно создать не просто полигон, а живую и динамичную цифровую среду. Поэтому мы развернули на всех площадках — от банка до нефтехимкомбината — генераторы, имитирующие нормальную активность сотен виртуальных пользователей. Это кардинально меняет правила игры: "красные" не могут просто шуметь и должны мастерски скрывать свои атаки, а "синим" придётся фильтровать фоновые события и выявлять истинные угрозы — то, что нужно в работе современного SOC. Именно этот реализм делает нашу "Киберарену" уникальной тренировочной площадкой мирового уровня», — отметила Лидия Виткова, начальник аналитического центра кибербезопасности компании «Газинформсервис» и руководитель проекта разработки «Киберарены».

Следить за ходом битвы можно будет онлайн на сайте https://arenacyber.ru/ или на Студенческом дне форума GIS DAYS 2 октября. Напомним, он состоится адресу: Санкт-Петербург, Севкабель Порт, Кожевенная линия, 40б. Участие в студенческом GIS DAYS — это возможность получить ценные знания из первых уст и сделать уверенный шаг к построению успешной карьеры в одной из самых перспективных отраслей. Подробная программа и регистрация: https://gisdays.ru/std/

*Global Information Security Days — дни глобальной информационной безопасности