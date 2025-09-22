«ИТСМ форум» выбирает Business Studio для моделирования бизнес-процессов РИТМ (Рациональной ИТ-методологии)

Группа компаний «Современные технологии управления», российский разработчик профессионального программного обеспечения для бизнес-моделирования и управления архитектурой предприятия, и Ассоциация организаций и специалистов в сфере управления информационными технологиями «ИТ сервис-менеджмент форум», разрабатывающая РИТМ (Рациональную ИТ-методологию) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. В рамках партнерства платформа Business Studio выбрана единой средой моделирования бизнес-процессов для авторов РИТМ.

РИТМ, создаваемый экспертами ИТ-рынка, представляет собой первую комплексную российскую методологию управления ИТ, призванную стать полноценной заменой международным стандартам (ITIL, COBIT и др), доступ к которым сейчас ограничен. Методология охватывает все ключевые аспекты: от управления стратегией до управления ИТ-активами, продуктами и услугами, финансами, надежностью и архитектурой.

Более 130 авторов-методологов из крупнейших компаний страны, включая «Яндекс», «Сбер», «Норникель», Россельхозбанк, ОМК, «Газпромнефть», ВТБ, НЛМК и другие организации, ведут совместную работу над развитием РИТМ в среде Business Studio. Это решение подтверждает зрелость, надежность и соответствие платформы высоким требованиям профессионального сообщества.

Ключевые цели сотрудничества:

· Создание в Business Studio единого «цифрового пространства» для формирования и актуализации схем процессов, описанных в РИТМ.

· Обеспечение авторов методологии современным и удобным инструментом для совместной работы.

· Разработка готовых референс-моделей в области управления ИТ на основе лучших практик участников сообщества для их дальнейшего внедрения в российских компаниях.

«При выборе технологической платформы для моделирования процессов РИТМ мы руководствовались несколькими важными критериями: зрелость методологической основы, реализация требований соглашения о моделировании процессов РИТМ и возможность организации удобной коллективной работы, — прокомментировал Илья Панкратов, зампредседателя Наблюдательного совета "ИТСМ Форум", руководитель проекта РИТМ. — Business Studio не только полностью отвечает требованиям, но и предлагает мощный функционал для моделирования и управления бизнес-архитектурой, что идеально соответствует задачам РИТМ. Важным преимуществом является то, что сформированную в системе базу знаний мы сможем легко масштабировать в формате референсных моделей для широкого внедрения. Это основа для нашей долгосрочной и продуктивной работы».

«Мы видим в проекте РИТМ запрос рынка на национальные подходы к управлению ИТ, — отметил Дмитрий Беликов, директор по развитию ГК "СТУ". Для нас большая честь, что именно Business Studio выбрана как решение для такой важной работы. Это признание экспертного уровня продукта. Мы уверены, что благодаря ведущим методологам страны и возможностям нашей платформы, создается по-настоящему работоспособный и эффективный свод знаний для отечественного ИТ-сообщества».