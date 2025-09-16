YADRO запускает новый сезон практических курсов

YADRO объявляет о старте осенних практических курсов. В этом сезоне впервые запускается курс по ручному тестированию. Обучение ориентировано на быстрое погружение в практические задачи без лишней теории.

Ручное тестирование — ключевой этап в обеспечении качества любого продукта, который включает множество интересных задач. Участники курса смогут освоить теорию и практику тестирования, научиться находить дефекты, грамотно оформлять баг-репорты и эффективно взаимодействовать с командой разработчиков. Все это сформирует универсальную базу, необходимую для старта карьеры в направлении тестирования.

Помимо направления по тестированию продолжает работу курс «Разработка микросервисных приложений на Go». Это инженерный симулятор с упором на практику — студенты научатся разрабатывать микросервисные решения с использованием Golang и инструментов разработки, а также создадут полноценный проект для портфолио.

«Мы помогаем инженерам вырасти — студенты на наших курсах учатся не по учебникам, а на живых проектах от действующих специалистов. Вовлечение экспертов YADRO в образовательные активности позволяет студентам приобретать практические навыки, которые невозможно получить в университете. Когда инженер-практик предлагает для решения задачи, построенные на реально имеющихся в его работе проектах, это дает совершенно другое качество подготовки», — рассказал Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO.

Все курсы ведут действующие инженеры YADRO, которые работают с теми же технологиями и решают те же задачи, которые ставят перед студентами. Это обеспечивает актуальность знаний и глубокое понимание реальных рабочих процессов.

YADRO развивает комплексную экосистему для привлечения талантов, включающую образовательные курсы и стажировку YADRO Импульс. Около 35% участников практических курсов в итоге становятся сотрудниками компании.

Обучение проходит онлайн в течение 2,5-3 месяцев. Отбор включает два этапа: тестирование и интервью. Подробная информация и регистрация доступны на сайте.