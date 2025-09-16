Разделы

ПО Кадры Цифровизация Импортонезависимость
|

YADRO запускает новый сезон практических курсов

YADRO объявляет о старте осенних практических курсов. В этом сезоне впервые запускается курс по ручному тестированию. Обучение ориентировано на быстрое погружение в практические задачи без лишней теории.

Ручное тестирование — ключевой этап в обеспечении качества любого продукта, который включает множество интересных задач. Участники курса смогут освоить теорию и практику тестирования, научиться находить дефекты, грамотно оформлять баг-репорты и эффективно взаимодействовать с командой разработчиков. Все это сформирует универсальную базу, необходимую для старта карьеры в направлении тестирования.

Помимо направления по тестированию продолжает работу курс «Разработка микросервисных приложений на Go». Это инженерный симулятор с упором на практику — студенты научатся разрабатывать микросервисные решения с использованием Golang и инструментов разработки, а также создадут полноценный проект для портфолио.

«Мы помогаем инженерам вырасти — студенты на наших курсах учатся не по учебникам, а на живых проектах от действующих специалистов. Вовлечение экспертов YADRO в образовательные активности позволяет студентам приобретать практические навыки, которые невозможно получить в университете. Когда инженер-практик предлагает для решения задачи, построенные на реально имеющихся в его работе проектах, это дает совершенно другое качество подготовки», — рассказал Евгений Максимов, директор по развитию экосистемы и образовательных инициатив YADRO.

Все курсы ведут действующие инженеры YADRO, которые работают с теми же технологиями и решают те же задачи, которые ставят перед студентами. Это обеспечивает актуальность знаний и глубокое понимание реальных рабочих процессов.

YADRO развивает комплексную экосистему для привлечения талантов, включающую образовательные курсы и стажировку YADRO Импульс. Около 35% участников практических курсов в итоге становятся сотрудниками компании.

Обучение проходит онлайн в течение 2,5-3 месяцев. Отбор включает два этапа: тестирование и интервью. Подробная информация и регистрация доступны на сайте.

Рекламаerid:2W5zFK2uqfvРекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: 7701411241 / 5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В корпоративном сегменте растет спрос на ИТ-инструменты методологии DevOps

Экс-глава Tele2 возглавил компанию - владельца «Билайна»

Олег Цветков, «Таграс»: Мы отказались от фрагментарного подхода к автоматизации

Инфляция нипочем. Российские программисты вышли на полмиллиона в месяц благодаря нейросетям. Опрос

Как автоматизировать выдачу ИТ-ресурсов через гибкие согласования в платформе «СУПеР»

«Авито» дала москвичам возможность подработки с гарантированной оплатой

Конференции

CNews AI Awards 2025

Технологии искусственного интеллекта

Orion Digital Day
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Когда апгрейд во вред: 7 случаев, когда модернизация ПК — пустая трата денег

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найден загадочный резервуар пресной воды под дном океана: как он там оказался?

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему
Показать еще