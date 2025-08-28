UGREEN представляет серию Nexode с выдвижным кабелем — идеальное решение для зарядки в поездках

UGREEN, ведущий новатор в сфере потребительской электроники, представил серию UGREEN Nexode с выдвижным кабелем, задав новый стандарт в управлении кабелями и надежности. В линейку входят зарядное устройство 65 Вт, автомобильное зарядное устройство 145 Вт, кабель USB-C 100 Вт и внешний аккумулятор 20 000 мА·ч 165 Вт, создавая удобный и практичный комплект без лишних хлопот.

Флагман серии — UGREEN Nexode внешний аккумулятор 20000 мАч, 165 Вт с выдвижным кабелем, объединяющий 3 способа зарядки: встроенный втягивающийся кабель USB-C 100 Вт, порт USB-C 100 Вт и порт USB-A. Эта мощная батарея обеспечивает одновременную быструю зарядку 3 устройств и подает до 100 Вт через кабель, заряжая MacBook Pro 14" (M4) до 54% за 30 минут. Емкость 20 000 мА·ч поддерживает профессиональные задачи и интенсивное использование, а механизм с 7 фиксированными длинами избавляет от запутывания.

UGREEN Nexode зарядное устройство 65 Вт с выдвижным кабелем оснащен 2 портами USB-C, 1 портом USB-A и встроенным кабелем USB-C длиной 70 см с мощностью до 65 Вт. Компактное устройство заряжает MacBook Air (M4) до 84% за 60 минут, используя GaNInfinity-чипы с КПД до 95%. 8 уровней защиты и система термомониторинга обеспечивают надежность.

Для автомобилистов создано UGREEN Nexode авто-зарядка 145 Вт с выдвижным кабелем, включающее втягивающийся кабель USB-C 60 Вт, 2 порта USB-C и 1 USB-A с общей мощностью 145 Вт. Оно позволяет одновременно заряжать ноутбуки, планшеты и смартфоны. Кабель длиной 70 см регулируется по 8 уровням, уменьшая беспорядок в салоне, а корпус из негорючего материала и 6 степеней защиты обеспечивают безопасность.

UGREEN Nexode кабель USB-C 100 Вт поддерживает быструю зарядку PD 100 Вт и передачу данных до 480 Мбит/с. Усиленная оболочка и стойкие к износу разъемы повышают долговечность.

Серия UGREEN Nexode с выдвижным кабелем — это не только мощность, но и простота: система втягивания устраняет хаос проводов и обеспечивает универсальное питание в любых условиях — будь то рабочее место, дорожная сумка или зарядная станция.

Доступность

Серия UGREEN Nexode с выдвижным кабелем уже доступна в России на AliExpress и вскоре появится на Ozon, Wildberries и Яндекс Маркете, а также в офлайн-магазинах DNS и Technopark.