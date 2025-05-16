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Российские решения SolidWall WAF и DS Proxima успешно прошли тесты совместимости и готовы к промышленному внедрению

Решение для защиты веб-приложений и API SolidWall WAF и аппаратный балансировщик нагрузки DS Proxima успешно прошли комплексные тесты на совместимость. Интеграция этих продуктов позволяет создать надежную и высокопроизводительную платформу для защиты критически важных ресурсов, соответствующую требованиям импортозамещения.

Решение уже доступно для внедрения и может использоваться как при построении новых ИТ-систем, так и в рамках модернизации существующих платформ.

Интеграция SolidWall и DS Proxima позволяет организациям не только повысить безопасность, но и оптимизировать производительность и надежность инфраструктуры. Как отметил Сергей Плотко, коммерческий директор компании «Цифровые решения», тесты подтвердили эффективность такой архитектуры.

«Использование DS Proxima позволяет повысить производительность и надежность как кластеров SolidWall WAF, так и защищаемых веб-серверов. Это достигается за счет интеллектуального распределения запросов, постоянного мониторинга состояния устройств и каналов связи, а также автоматического перенаправления трафика при сбоях. Отдельно стоит отметить, что связка SolidWall WAF и DS Proxima обеспечивает достойную альтернативу импортным L7-балансировщикам, таким как F5», — подчеркнул он.

По словам Григория Васильева, руководителя направления безопасности приложений ООО «СолидСофт», архитектура внедрения WAF обычно предполагает балансировку трафика, и заказчику нередко приходится использовать опенсорсное ПО.

«Как показал опыт, многие организации предпочитают отечественные разработки, включенные в реестр Минпромторга. Мы подтверждаем совместимость российского балансировщика DS Proxima с SolidWall WAF и рекомендуем его партнерам и заказчикам», — отметил эксперт.

Интеллектуальный сетевой экран SolidWall WAF предназначен для защиты веб-приложений и их пользователей от кибератак, выявляет таргетированные атаки на веб-приложения и бэкенды мобильных приложений, обеспечивает защиту бизнес-логики от ботов и вредоносной активности. Решение прозрачно встраивается в цикл безопасной разработки приложения (sSDLC), позволяет автоматизировать защиту новых функций и контролировать поведение пользователей.

SolidWall WAF обладает подробными моделями работы защищаемого приложения и сигнатурными поведенческими методами обнаружения аномалий. Это обеспечивает высокую степень защиты от простых видов атак и сложных направленных воздействий. Инструменты подавления ложных срабатываний и применение ML-алгоритмов помогают быстро ввести SolidWall WAF в эксплуатацию.

DS Proxima — аппаратный балансировщик нагрузки для построения высоконагруженных и отказоустойчивых кластеров средств обработки трафика. Решение создано с учетом требований российского рынка и соответствует критериям доверенных программно-аппаратных комплексов (ПАК).

DS Proxima обладает широкими функциональными возможностями балансировки, включая распределение трафика на L4 c контролем состояния компонентов кластера на L7. Решение обеспечивает высокую надежность и пропускную способность до 1 Тбит/с, что особенно важно в период пиковых нагрузок на веб-ресурсы, когда балансировщики превращаются из вспомогательного инструмента в критический компонент инфраструктуры и становятся ключевым элементом системы масштабирования. Балансировщик DS Proxima включен в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Группа компаний SolidLab

Группа компаний SolidLab работает в области информационной безопасности, защищая организации от киберугроз, предупреждая атаки, минимизируя риски финансовых и репутационных потерь.

SolidLab предлагает полный комплекс услуг: от пентестов до защиты приложений, реагирования на инциденты и организации процессов защищенного цикла разработки.

Продуктовое направление группы представлено сетевым экраном для защиты веб-приложений SolidWall WAF, сервисной платформой по управлению уязвимостями SolidLab VMS, платформой защищенной разработки SolidLab SDP, решением по динамическому анализу защищенности веб-приложений SolidPoint DAST.

Компания предоставляет услуги государственным и коммерческим организациям в России и за рубежом.

Цифровые решения

Российский разработчик и производитель сетевого оборудования для информационной безопасности. Компания осуществляет полный цикл производства на основе собственных разработок: от аппаратных платформ до технологий работы с сетевым трафиком. Работа «Цифровых решений» выстроена на двадцатилетнем опыте исследований и экспертизе нескольких сотен специалистов. Собственная лаборатория и производственные мощности обеспечивают высокую надежность решений и позволяют развивать линейки оборудования под растущие потребности отрасли.

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