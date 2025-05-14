Свыше 1 тысячи ОКН доступно для инвесторов на платформе наследие.дом.рф

Число объектов культурного наследия (ОКН), размещенных на платформе наследие.дом.рф, превысило 1 тыс. Общая площадь исторических объектов федерального, регионального и муниципального значения — свыше 1 млн кв. метров.

С 2024 года ДОМ.РФ выступает оператором президентской программы по восстановлению и сохранению ОКН, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Для привлечения инвесторов к сохранению культурного наследия госкомпания при поддержке Минкультуры России разработала и запустила цифровую платформу наследие.дом.рф.

«ДОМ.РФ комплексно подходит к задаче восстановления объектов культурного наследия и их интеграции в городскую среду, уделяя большое внимание работе с инвесторами и выстраивая для них удобную технологичную платформу «Наследие». Мы понимаем, что одним из ключевых инструментов для повышения интереса и мотивации инвесторов к работе с ОКН сегодня остается льготная ставка кредитования. Уже пять кредитных организаций, включая Банк ДОМ.РФ, сегодня готовы предоставлять кредиты на таких условиях», — отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

По оценкам Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, комплексные меры по итогам восстановления и вовлечения в оборот 1 тыс. ОКН позволят создать более 53 тыс. рабочих мест, а размер дополнительных налогов и страховых взносов может превысить 19 млрд рублей ежегодно.

«Платформа наследие.дом.рф — уникальный проект, который благодаря новейшим цифровым технологиям объединил в себе решение государственных, социальных и бизнес-задач. С момента запуска через нее подано свыше 200 заявок на восстановление объектов ОКН. Это означает, что платформа стала действительно востребованным и эффективным инструментом в работе инвесторов, связующим звеном между властями и социально ответственным бизнесом, готовым к реализации культурно-исторических проектов», — рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

На сегодняшний день в каталоге ОКН на платформе собрано 1009 объектов из 72 регионов. Топ субъектов по количеству размещенных на портале памятников культуры возглавляет Пермский край (55 объектов). Далее в списке Ярославская (46), Новгородская (46), Вологодская (45) и Костромская (45) области.

Кроме каталога объектов на наследие.дом.рф также действует реестр специализированных подрядных организаций, работающих с ОКН. Сейчас в списке их свыше 390. Все подрядчики, размещенные в реестре, прошли необходимые проверки и имеют лицензию Министерства культуры России на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия. Помимо реквизитов и контактной информации на платформе представлены данные о видах работ, которые выполняют подрядчики, собраны примеры восстановленных объектов, указаны регионы, в которых компании ведут деятельность.