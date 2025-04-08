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Как построили цифровое сердце Т-Банка: кейс от Eurolan и ИЦ «Телеком-Сервис»

Компании Eurolan и ИЦ «Телеком-Сервис» запустили на CNews спецраздел, посвященный реализации масштабного проекта по строительству инженерной и информационной инфраструктуры для новой штаб-квартиры Т-Банка.

На сайте представлен уникальный кейс, в котором специалисты обеих компаний раскрывают детали проекта.

Как создавалась инфраструктура?

  • этапы проектирования и строительства;
  • интеграция инженерных и ИТ-систем.

Какие технологии обеспечивают работу штаб-квартиры?

Экспертные комментарии

Хотите узнать, как реализован один из самых масштабных инфраструктурных проектов в банковской сфере? Читайте полный кейс на сайте спецпроекта.

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