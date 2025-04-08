Как построили цифровое сердце Т-Банка: кейс от Eurolan и ИЦ «Телеком-Сервис»
Компании Eurolan и ИЦ «Телеком-Сервис» запустили на CNews спецраздел, посвященный реализации масштабного проекта по строительству инженерной и информационной инфраструктуры для новой штаб-квартиры Т-Банка.
На сайте представлен уникальный кейс, в котором специалисты обеих компаний раскрывают детали проекта.
Как создавалась инфраструктура?
- этапы проектирования и строительства;
- интеграция инженерных и ИТ-систем.
Какие технологии обеспечивают работу штаб-квартиры?
- надежные телекоммуникационные решения;
- безопасность и отказоустойчивость.
Экспертные комментарии
Хотите узнать, как реализован один из самых масштабных инфраструктурных проектов в банковской сфере? Читайте полный кейс на сайте спецпроекта.■ Рекламаerid:2W5zFGZ1GaCРекламодатель: ООО «Евролан»ИНН/ОГРН: 7723772442/1107746792834Сайт: www.eurolan.ru