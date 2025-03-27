«Рэйдикс» расширяет присутствие в регионах

«Рэйдикс», российский разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных программных систем хранения данных, проведет серию выездных мероприятий «Экспедиция "Рэйдикс"» в 14 городах.

В рамках серии бесплатных семинаров и бизнес-завтраков инженеры и менеджеры по работе с партнерами компании расскажут об особенностях уникальных запатентованных технологий RAIDIX, кейсах применения программных продуктов RAIDIX 5 и RAIDIX ERA, а также поделятся важными нюансами коммерческого и технического сотрудничества.

Мероприятия направлены на укрепление позиций компании, привлечение новых партнеров и клиентов, а также повышение узнаваемости бренда на региональных рынках.

Выступления экспертов рассчитаны на весьма широкую ИТ-аудиторию: «Рэйдикс» приглашает к участию в семинарах и конференциях как топ-менеджеров и CTO компаний, так и специалистов по внедрению СХД и администраторов систем. Особый интерес «Экспедиция» может представлять для представителей заказчиков, реализующих стратегию импортозамещения на предприятии.

Максим Шилов, директор по развитию бизнеса «Рэйдикс»: «Более чем 15-летний опыт работы нашей компании на рынке СХД убеждает в том, что ИТ-вендорам необходим регулярный прямой диалог с партнерами и заказчиками за пределами Москвы и Петербурга. В ходе «Экспедиции» мы запланировали более десятка мероприятий, чтобы в «живом» формате подробно рассмотреть преимущества ПО RAIDIX с точки зрения бизнеса и инженерной составляющей и, конечно, ответить на вопросы нашей аудитории. Наша цель — найти новые точки роста спроса на продукты RAIDIX, качественно удовлетворяя запросы рынка. У меня не вызывает сомнений и то, что нам удастся получить обратную связь от наших действующих партнеров и заказчиков, что окажет положительное влияние на дальнейшее развитие продуктового портфеля».

Мероприятия пройдут в Екатеринбурге (2 апреля), Челябинске (4 апреля), Уфе (7 апреля), Самаре (9 апреля), Нижнем Новгороде (11 апреля), Казани (14 апреля), Хабаровске (21 апреля), Владивостоке (23 апреля), Красноярске (25 апреля) и Омске (28 апреля), представители компании также присоединятся к ИТ-форумам в Иркутске (28 марта) и Тюмени (11 апреля) и бизнес-ужину в Ижевске (17 апреля). Ранее, 19 марта, состоялось выступление экспертов «Рэйдикс» в рамках новосибирского AV FORUM.

Полная информация о мероприятиях в рамках «Экспедиции "Рэйдикс"» доступна на сайте.

О компании

«Рэйдикс» — российская компания-разработчик программного обеспечения для создания отказоустойчивых и высокопроизводительных программных систем хранения данных, основанная в 2009 году. Программные продукты компании «Рэйдикс» решают задачи государства и бизнеса в сферах медиапроизводства, видеонаблюдения и видеоаналитики в высокотехнологичных научных, медицинских и банковских проектах, в инфраструктурах суперкомпьютерных вычислений, в том числе в рамках проектов по импортозамещению.