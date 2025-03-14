Участники дискуссионного клуба «Атриум» обсудили развитие информационных технологий

11 марта в школе «Новый взгляд» прошла встреча дискуссионного клуба «Атриум». Восемь приглашенных экспертов из различных отраслей экономики от сельского хозяйства до финансового сектора обсудили перспективы развития ИT-сферы.

Цифровизация офлайн-опыта, обучение генеративного интеллекта, использование высокотехнологичных инструментов давно стали составной частью нашей жизни и определяют будущее. В меняющемся мире важно понимать, какие ИT-решения необходимо внедрять сегодня, чтобы построить стабильное завтра, как сформировать образовательный трек ребенка, чтобы его навыки были востребованы и позволили ему построить успешную карьеру через 10, 20 лет. По этим вопросам спикерам предложил высказать экспертное мнение модератор встречи Константин Цыганков, начальник отдела новостей экономики телеканала «Москва24».

Дискуссию вели операционный директор школы «Новый взгляд» Наталья Бондаренко, начальник управления стратегического развития «Агропромцифра» Алена Лачугина, сооснователь и генеральный директор SafeTech Денис Калемберг, ex-директор по ИT Группы Henkel Константин Неводуев, директор по продуктам компании Servicepipe Михаил Хлебунов, руководитель ИТ- дирекции МКБ Николай Ульянов и преподаватель Академии ИТ-менеджмента IPWK и акселератора IN'HUB Рамиля Яруллина.





«Мы уже вложились в создание цифрового инструментария и искусственного интеллекта, и на следующем этапе необходимо вложиться в тех, кто может им здраво управлять и развивать. Важно, чтобы система образования четко поняла ограничения и возможности, которые дает ИИ, и начала это эффективно использовать», — считает Наталья Бондаренко.

Денис Калемберг обратил внимание аудитории на то, что опасность может скрываться не только в постоянном техническом прогрессе. Так, сегодня растут случаи мошенничества с использованием не технологических средств, а социальной инженерии: «Социальная инженерия намного более опасна с точки зрения тех убытков, которые она приносит сейчас. Люди сами переводят свои деньги. В 2007-2009 годах уровень технических атак был на порядок выше. Сейчас стала лучше работать социальная инженерия и у мошенников отпала необходимость развивать технические средства. Потом ситуация, возможно, поменяется. Нужно помнить, что обеспечение информационной безопасности — это всегда про броню и снаряд, развиваются и те, и другие технологии. Этому тоже важно учить детей».

Алена Лачугина считает, что будущее за объединением человеческого труда, и технологий: «Искусственный интеллект - это помощник, который упрощает работу, повышает эффективность и способствует масштабированию бизнеса. Решения с ИИ активно применяются в животноводстве, растениеводстве и пищевой промышленности. И, более того, за счет этого у нас с вами на полках появляются качественные продукты. «Агропромцифра» совместно с ведущими отраслевыми вузами разрабатывает образовательные программы для подготовки специалистов к работе с ИИ и цифровыми технологиями. Эти знания позволяют внедрять инновации и повышать конкурентоспособность бизнеса. Развитие компетенций в области ИИ – ключ к технологическому будущему».

Николай Ульянов указал на будущее, к которому стремится ИT-банкинг: «Мы ждем на горизонте ближайшего будущего бесшовности банковских услуг, встроенности их в процесс потребления. Не секрет, что никому не нужен кредит, никому не нужен счет. Людям нужен либо товар, либо накопления, либо доходы. Им нужны потребляемые продукты. И в этом смысле задача банков — стать почти невидимыми в цифровом опыте человека, что существенно повышает требования к их цифровой трансформации и защите. Именно поэтому МКБ развивает дистанционные сервисы, обеспечивая бесшовность цифрового опыта».

Константин Неводуев отметил, что цифровизация промышленности еще только начинается, а ее успех будет зависеть во многом от вовлеченности молодых специалистов: «Нам нужны люди, которые знают, как все устроено. Эти люди есть среди нас и сейчас, не только среди поколения, рожденного в 50-е, 60-е., 70-е. Важно, в какой среде воспитывается ребенок, какой заботой и знаниями окружен, для того чтобы интерес возрождался, а интеллект формировался».

Михаил Хлебунов сделал акцент на перспективы автоматизации в сфере кибербезопасности: «В будущем хотелось бы, чтобы искусственный интеллект мог отражать до 80% типовых атак. Для этого мы должны научиться доверять ИИ. И потому в будущем будут нужны люди, которые не только умеют пользоваться ИИ, но и развивают его. И очень важно, чтобы со школы воспитывались люди, которые способны не только использовать GPT, но и развивать его. Кроме того, не стоит забывать, что даже самый совершенный искусственный интеллект не научит создавать команды людей. А именно команды позволяют достичь результатов, которые ни человек в одиночку, ни человек вооруженный ИИ не достигнут никогда. ИИ никогда не научит нас объединяться, а школа – может».

Рамиля Яруллина обратилась к социальной функции развития искусственного интеллекта, сделав акцент на важности понимания роли ИИ как человеческого помощника: «Перспектива искусственного интеллекта лежит в плоскости социально-значимых функций. К примеру, как инструмента независимой оценки. Все мы любим «прогуглить диагноз» с непредсказуемым и, зачастую, далеким от истины результатом. Надеюсь, что вскоре по нашему запросу ИИ сможет качественно фильтровать всю информацию и выдавать возможные решения и рекомендации — к какому именно специалисту нужно обратиться для получения специализированной помощи или услуги».

Школа «Новый взгляд» в марте объявила о запуске новой дискуссионной площадки для прямого диалога о перспективах развития бизнеса, образовательной сферы и кадрового потенциала с ведущими российскими экспертами и представителями ключевых отраслей экономики.

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«Новый взгляд» — частная школа, которая в своей образовательной модели делает акцент на развитии у учеников универсальных предпринимательских компетенций и поддержке индивидуальных образовательных целей. В кампусе школы, рассчитанном на 540 детей, общей площадью более 18 000 кв. м функционируют 44 класса и 10 специализированных пространств для индивидуальной работы, включая кулинариум, VR-лабораторию, Fablab, STEAM-лабораторию, студии звуко- и видеозаписи, а также высокотехнологичные лаборатории естественных наук. Школа «Новый взгляд» — проект ГК «Регион», объем инвестиций в проект составит более 7 млрд рублей до 2030 года.