Как изменятся коммуникации сотрудников российских компаний на работе в 2025 году?
Исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE
Сотрудники российских компаний заявили, что состояние их рабочих коммуникаций в 2025 году продолжает ухудшаться.
Большинство опрошенных (71%) хотели бы улучшить качество бизнес-общения. В 2024 году такой ответ дали 64% респондентов.
У проблемы есть две причины.
Первая – рост объема бизнес-коммуникаций.
В 2025 году 62% респондентов будут больше общаться на работе по сравнению с 2024 годом. В прошлогоднем исследовании этот пункт выбрали 54% опрошенных.
Вторая – хаос из-за рабочих и нерабочих переписок в одном месте.
Почти все опрошенные (85%) хотели бы отделить деловое общение от личных чатов и каналов с контентом. С прошлого года количество желающих выросло на 14%.
Исследование проведено MANGO OFFICE с 27 по 28 февраля 2025 года среди 1502 респондентов из всех федеральных округов России.
Ключевые выводы исследования:
-71% опрошенных хотели бы улучшить качество рабочих коммуникаций в 2025 году
-62% опрошенных в 2025 году будут больше общаться на работе по сравнению с 2024 годом
-85% респондентов хотели бы отделить свои рабочие переписки от нерабочих чатов и контента
Остальные выводы исследования:
-80% респондентов выбрали текст как приоритетный формат для отправки и получения рабочей информации в 2025 году
-62% респондентов используют от одного до трёх мессенджеров для общения по работе в 2025 году
-47% опрошенных ожидают, что количество программ или приложений для их рабочих коммуникаций вырастет в 2025 году
Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE:
«Наше исследование выявило важнейший инсайт для топ-менеджеров.
Рабочие коммуникации становятся все более хаотичными.
Сотрудники российских компаний в открытую говорят «качество бизнес-общения должно быть улучшено».
Они перегружены сообщениями, путаются и отвлекаются на личные и деловые чаты.
Постоянные уведомления мешают, задачи теряются, важные сообщения тонут в потоке лишней информации.
Год назад мы проводили аналогичное исследование. С тех пор ситуация только ухудшилась.
Важно помнить, качество рабочего общения влияет на атмосферу в коллективе, мотивацию команд. И самое главное – на результаты всей компании.
Решить эти проблемы можно с помощью внедрения цифровых продуктов и сервисов. Например, единого пространства для бизнес-коммуникаций.
А если ничего не менять – люди выгорят и станут уходить из компании еще чаще».
Полная версия опроса:
1. Как вы считаете, будете ли вы в 2025 году общаться на работе больше чем в 2024 году?
A. Буду общаться на работе больше: 62%
B. Буду общаться на работе меньше 38%
Вывод: 62% опрошенных в 2025 году будут больше общаться на работе по сравнению с 2024 годом
2. В каком формате вы хотите чаще отправлять рабочую информацию в 2025 году?
A. Текст: 80%
B. Голос: 18%
C. Видео: 2%
Вывод: 80% респондентов выбрали текст как приоритетный формат для отправки рабочей информации в 2025 году
3. В каком виде вы хотите чаще получать информацию от коллег в 2025 году?
A. Текст: 80%
B. Голос: 17%
C. Видео: 3%
Вывод: 80% опрошенных выбрали текст как приоритетный формат для получения рабочей информации в 2025 году
4. Сколько мессенджеров для общения по работе вы используете в 2025 году?
A. От одного до трёх: 62%
B. Один: 33%
C. От трёх до пяти: 4%
D. От пяти до десяти: 1%
Вывод: 62% респондентов используют от одного до трёх мессенджеров для общения по работе в 2025 году
5. Ожидаете ли вы, что количество ваших программ или приложений для рабочих коммуникаций вырастет в 2025 году?
A. Не ожидаю: 53%
B. Ожидаю: 47%
Вывод: 47% опрошенных ожидают, что количество программ или приложений для их рабочих коммуникаций вырастет в 2025 году
6. Хотели ли бы вы улучшить качество рабочих коммуникаций в 2025 году?
A. Хотел(а) бы: 71%
B. Не хотел(а) бы: 29%
Вывод: 71% опрошенных хотели бы улучшить качество рабочих коммуникаций в 2025 году
7. Хотели ли бы вы отделить свои рабочие переписки от нерабочих чатов и контента?
A. Хотел(а) бы: 85%
B. Не хотел(а) бы: 15%
Вывод: 85% респондентов хотели бы отделить свои рабочие переписки от нерабочих чатов и контента■ Рекламаerid:erid:2W5zFK8u5WGРекламодатель: ООО «Манго Телеком»ИНН/ОГРН: 7709501144/1037739829027Сайт: https://www.mango-office.ru/