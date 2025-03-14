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Как изменятся коммуникации сотрудников российских компаний на работе в 2025 году?

Исследование разработчика онлайн-сервисов для бизнес-коммуникаций MANGO OFFICE

Сотрудники российских компаний заявили, что состояние их рабочих коммуникаций в 2025 году продолжает ухудшаться.

Большинство опрошенных (71%) хотели бы улучшить качество бизнес-общения. В 2024 году такой ответ дали 64% респондентов.

У проблемы есть две причины.

Первая – рост объема бизнес-коммуникаций.

В 2025 году 62% респондентов будут больше общаться на работе по сравнению с 2024 годом. В прошлогоднем исследовании этот пункт выбрали 54% опрошенных.

Вторая – хаос из-за рабочих и нерабочих переписок в одном месте.

Почти все опрошенные (85%) хотели бы отделить деловое общение от личных чатов и каналов с контентом. С прошлого года количество желающих выросло на 14%.

Исследование проведено MANGO OFFICE с 27 по 28 февраля 2025 года среди 1502 респондентов из всех федеральных округов России.

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Ключевые выводы исследования:

-71% опрошенных хотели бы улучшить качество рабочих коммуникаций в 2025 году

-62% опрошенных в 2025 году будут больше общаться на работе по сравнению с 2024 годом

-85% респондентов хотели бы отделить свои рабочие переписки от нерабочих чатов и контента

Остальные выводы исследования:

-80% респондентов выбрали текст как приоритетный формат для отправки и получения рабочей информации в 2025 году

-62% респондентов используют от одного до трёх мессенджеров для общения по работе в 2025 году

-47% опрошенных ожидают, что количество программ или приложений для их рабочих коммуникаций вырастет в 2025 году

Александр Шикинов, директор по продажам MANGO OFFICE:

«Наше исследование выявило важнейший инсайт для топ-менеджеров.

Рабочие коммуникации становятся все более хаотичными.

Сотрудники российских компаний в открытую говорят «качество бизнес-общения должно быть улучшено».

Они перегружены сообщениями, путаются и отвлекаются на личные и деловые чаты.

Постоянные уведомления мешают, задачи теряются, важные сообщения тонут в потоке лишней информации.

Год назад мы проводили аналогичное исследование. С тех пор ситуация только ухудшилась.

Важно помнить, качество рабочего общения влияет на атмосферу в коллективе, мотивацию команд. И самое главное – на результаты всей компании.

Решить эти проблемы можно с помощью внедрения цифровых продуктов и сервисов. Например, единого пространства для бизнес-коммуникаций.

А если ничего не менять – люди выгорят и станут уходить из компании еще чаще».

Полная версия опроса:

1. Как вы считаете, будете ли вы в 2025 году общаться на работе больше чем в 2024 году?

A. Буду общаться на работе больше: 62%

B. Буду общаться на работе меньше 38%

Вывод: 62% опрошенных в 2025 году будут больше общаться на работе по сравнению с 2024 годом

2. В каком формате вы хотите чаще отправлять рабочую информацию в 2025 году?

A. Текст: 80%

B. Голос: 18%

C. Видео: 2%

Вывод: 80% респондентов выбрали текст как приоритетный формат для отправки рабочей информации в 2025 году

3. В каком виде вы хотите чаще получать информацию от коллег в 2025 году?

A. Текст: 80%

B. Голос: 17%

C. Видео: 3%

Вывод: 80% опрошенных выбрали текст как приоритетный формат для получения рабочей информации в 2025 году

4. Сколько мессенджеров для общения по работе вы используете в 2025 году?

A. От одного до трёх: 62%

B. Один: 33%

C. От трёх до пяти: 4%

D. От пяти до десяти: 1%

Вывод: 62% респондентов используют от одного до трёх мессенджеров для общения по работе в 2025 году

5. Ожидаете ли вы, что количество ваших программ или приложений для рабочих коммуникаций вырастет в 2025 году?

A. Не ожидаю: 53%

B. Ожидаю: 47%

Вывод: 47% опрошенных ожидают, что количество программ или приложений для их рабочих коммуникаций вырастет в 2025 году

6. Хотели ли бы вы улучшить качество рабочих коммуникаций в 2025 году?

A. Хотел(а) бы: 71%

B. Не хотел(а) бы: 29%

Вывод: 71% опрошенных хотели бы улучшить качество рабочих коммуникаций в 2025 году

7. Хотели ли бы вы отделить свои рабочие переписки от нерабочих чатов и контента?

A. Хотел(а) бы: 85%

B. Не хотел(а) бы: 15%

Вывод: 85% респондентов хотели бы отделить свои рабочие переписки от нерабочих чатов и контента

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