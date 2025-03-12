Разделы

ПО Веб-сервисы
|

AMCH: экосистема для инвесторов будущего

AMCH — это частная международная инвестиционно-аналитическая компания, которая не только специализируется на венчурных сделках, инвестициях в недвижимость и дивидендных проектах в рамках собственной экосистемы, но и стремится предоставлять широкий спектр возможностей для долгосрочного роста капитала.

Целью является становление лидером в области инвестиционных решений, помогая клиентам сохранять и приумножать свой капитал на долгосрочной основе.

Миссия компании заключается в развитии онлайн-технологии, которая позволит частным инвесторам создавать диверсифицированный инвестиционный портфель, включающий в себя венчурные проекты, инвестиции в недвижимость и альтернативные инвестиции.

Чтобы эффективно реализовать данную миссию, AMCH разработала собственную цифровую экосистему, призванную обеспечить доступ к различным инвестиционным инструментам и упростить процесс управления капиталом.

Цифровая платформа AM Capital, принадлежащая AMCH, предоставляет доступ к недвижимости, венчурным и дивидендным проектам. Она оснащена аналитическими инструментами, помогающими инвесторам оценивать доходность и возможные препятствия в проектах, а также диверсифицировать портфель.

AMCH фокусируется на перспективных направлениях, включая облачные вычисления, финтех, цифровое здравоохранение, медтех, виртуальные и иммерсивные технологии. Эти секторы обладают высоким потенциалом роста и предлагают инвесторам инновационные возможности.

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме
Телеком

Примерами успешных проектов в этих сферах являются Revolut (финтех, 25+ млн клиентов), Lambda Labs (облачные вычисления, GPU для ИИ и науки), Welltory (цифровое здравоохранение, 5+ млн загрузок) и Ex-Human (VR/AR, прикладной ИИ). Эти компании демонстрируют высокий потенциал роста и инновационный подход, что подтверждает перспективность направлений.

Опираясь на такие примеры, AMCH инвестирует в стартапы с высоким потенциалом роста, поддерживая их масштабирование и выход на глобальный рынок, что позволяет клиентам получать доступ к перспективным инвестиционным возможностям.

Для получения детальной аналитики проектов, оценки их инвестиционного потенциала и доступа к перспективным сделкам скачайте мобильное приложение AMCH, доступное в App Store и Google Play. Если вы хотите сформировать диверсифицированный портфель, оставьте заявку на платформе AMCH. Сотрудники компании подберут персональную стратегию инвестирования, основанную на актуальных рыночных данных и ваших предпочтениях.

rek640.jpg

Рекламаerid:erid: 2W5zFJcjS1WРекламодатель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИФРОВЫЕФИНАНСЫ"ИНН/ОГРН: 7733417126/1237700491962Сайт: https://amch.ltd/ru

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как выбрать NGFW: 10 шагов – от идеи до внедрения

Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

В России введут лимиты на покупки в интернет-магазинах. Но россиянам это понравится

Валерий Гейко, ABSolite: ИБП с умной логикой распределения мощности помогает оптимизировать расходы

Москвич получил шесть лет за мошеннические продажи NFT

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще