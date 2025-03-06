СОД Sarex 2.0: инструменты календарно-сетевого планирования теперь и в среде общих данных

Sarex расширяет функциональные возможности среды общих данных (СОД) инструментами календарно-сетевого планирования (КСП). Теперь работа с документацией и планированием в рамках строительных проектов доступна в одном продукте.

С 2022 года СОД Sarex применяется более чем в 15 регионах России и уже помогла в строительстве более 10 млн кв. метров жилых и социальных объектов.

После перехода на российское ПО в рамках импортозамещения пользователи Sarex начали отмечать необходимость в удобном web-инструменте для планирования и анализа данных, в частности иметь возможность:

●организовать работу с единым календарно-сетевым графиком (КСГ) проекта для всех участвующих сторон, доступным в любое время с любого устройства;

●вести учет проектных задач на всем жизненном цикле реализации проекта, в том числе и на самых ранних этапах: разработка концепции, покупка земельного участка и т.п.;

●перенести работу с графиками проектирования и выдачи документации в производство работ из электронных таблиц в единое информационное пространство, связанное с СОД.

В ответ на запрос рынка в 2024 году Sarex выпустил продукт «Планирование», который позволяет работать с КСГ совместно неограниченному количеству людей: создавать графики с нуля, импортировать уже имеющиеся графики и продолжать полноценную работу с ними прямо в платформе.

13 марта 2025 года этот функционал станет доступен и в СОД Sarex. В дополнение выйдут детализированные дашборды для мгновенного понимания результатов использования платформы и оценки влияния на ключевые показатели проектов. Это существенно расширит аналитику для администраторов и руководителей в разрезе документации, замечаний, согласований, календарно-сетевых графиков, включая ответственных и участников.

Обновленный инструментарий предоставит доступ к информации о состоянии проекта и позволит в режиме реального времени оценивать влияние изменений на текущий статус и прогнозные сроки. Это в свою очередь поможет связать все этапы планирования с фактическим прогрессом строительства в едином информационном пространстве.

Работа с графиками и BI-дашбордами в СОД Sarex 2.0

Разработчик сообщает, что с большим расширением функционала СОД Sarex тарифы никак не изменятся, а значит количество пользователей и проектов по-прежнему не будет ограничено. При этом в СОД можно будет уже не просто хранить, изучать и согласовывать документы, но также планировать процессы и работать с графиками.

«Мы видим, что стандартный функционал среды общих данных уже не отвечает всем потребностям наших заказчиков, поэтому расширяем инструментарий для анализа данных, генерируемых в СОД. Наша цель — дать пользователям удобный продукт для комплексной работы со всеми форматами данных — от чертежей до графиков. Это позволит управлять проектами на качественно новом уровне, исключив риски многомиллионных убытков. Для этого мы выпустили новый функционал, с помощью которого можно сопоставлять фактические данные с плановыми в календарно-сетевых графиках, о чем мы подробно расскажем на нашем большом онлайн-мероприятии 13 марта», — Татьяна Ерофеева, директор по развитию бизнеса в сегменте Гражданское строительство Sarex.

Онлайн-презентация СОД Sarex 2.0 состоится 13 марта в 11:00 по московскому времени. Мероприятие открытое, зарегистрироваться можно на официальном сайте.