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Системы зданий Музейного комплекса в Верхней Пышме модернизированы на базе оборудования «Систэм Электрик»

Системы зданий Музейного комплекса в Верхней Пышме, одного из крупнейших в мире музеев истории и техники, модернизированы на базе продуктов «Систэм Электрик» (Systeme Electric), российского производителя решений в области распределения электроэнергии и автоматизации.

Музейный комплекс расположен в Свердловской области. Его коллекция насчитывает более 15 тыс. экспонатов гражданской и военной техники.

Ранее объект был запущен на системе зарубежного производителя, покинувшего российский рынок, – Siemens Desigo Insight. По мнению заказчика, дальнейшее ее обслуживание стало нецелесообразным, кроме того, музей постоянно развивается и масштабируется – ему необходимо высокофункциональное и кибербезопасное решение для обеспечения его задач как по модернизации имеющейся инфраструктуры, так и для ввода ее новых объектов.

Продукты и решения «Систэм Электрик» были применены для модернизации систем вентиляции, отопления и холодоснабжения комплекса зданий общей площадью более 13000 м2.

Отечественное программное обеспечение уровня SCADA Systeme Platform (включено в реестр отечественного ПО Минцифры России) обеспечило диспетчеризацию всего музейного комплекса.

Первый этап модернизации инженерных систем выполнен с использованием программируемых модульных BACnet контроллеров автоматизации зданий SystemeHD, панелей оператора SystemeHMI, светосигнальной арматуры SystemeSig, преобразователей частоты SystemeVar.

Контроллеры SystemeHD применяются для обеспечения требуемых параметров воздуха, температуры и давления воды, поддержания заданной температуры воздуха в помещениях, автоматизации приточно-вытяжных вентиляционных установок и тепловых пунктов.

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безопасность

Панели оператора SystemeHMI разработаны для обеспечения высокого уровня производительности при взаимодействии человека с различными машинами, технологическим оборудованием и системами автоматизации. Они совмещают такие функции, как часы реального времени, поддержка скриптов, удаленный доступ и фиксация событий и аварий.

Моноблочные устройства управления и сигнализации SystemeSig обладают высоким ресурсом износостойкости: электрический составляет 1 миллион циклов, а механический рассчитан на 10 миллионов срабатываний.

Преобразователи частоты SystemeVar соответствуют всем основным требованиям к системе электропривода: поддерживают работу как с асинхронными, так с синхронными двигателями, обладают необходимым диапазоном питающих напряжений, встроенной функцией безопасности STO, высокой перегрузочной способностью (до 200%) и встроенным протоколом связи Modbus RTU.

Данный комплексный проект был реализован совместно с инжиниринговой компанией «АмпирИТ».

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