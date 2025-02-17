Приглашаем на GLOBAL TECH FORUM | ЦИФРОВИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
21 марта пройдет масштабная конференция-выставка в сфере цифровой трансформации и автоматизации бизнес-процессов GLOBAL TECH FORUM. На одной площадке соберутся разработчики и поставщики комплексных IT-решений для бизнеса.
На мероприятии вас ожидает:
•Насыщенная конференционная программа
•Выставка IT-решений и сервисов для бизнеса
•Более 2000 участников
•Практические интенсивы
•Множество нетворкинг-площадок
Дата мероприятия: 21 марта 2025
Место проведения: Москва, Кластер «Ломоносов», Раменский бульвар, д.1
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В рамках конференции ведущие спикеры в области цифровых технологий поделятся уникальным опытом цифровизации бизнес-процессов. Вы узнаете о ключевых стратегиях, которые помогут вам добиться успеха в цифровых технологиях, изучите важнейшие технологии и подходы, необходимые для улучшения взаимодействия с клиентами и развития цифровой культуры вашей организации.
ОСНОВНЫЕ ТРЕКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
• GLOBAL TECH
Тренды и технологии в digital-сфере: AI, Big Data, облачные решения, кибербезопасность и др.
• HR TECH & ED TECH
Опыт внедрения HR-платформ полного цикла, КЭДО, решений по автоматизации подбора, обучения и развития персонала, а также применение BIG DATA и ИИ в HR-процессах.
• CLIENT TECH
Решения для автоматизации маркетинга, продаж и клиентского сервиса, системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чат-боты, голосовые роботы, аналитические инструменты и т.д.
• MARKETING TECH & SALES TECH
Цифровые решения для автоматизации маркетинга, платформы для аналитики данных, инструменты персонализации контента, сервисы управления рекламными кампаниями и многое другое.
• ОТКРЫТАЯ СЦЕНА | SHORT STAGE
Уникальная возможность быстро и эффективно презентовать свой продукт на открытой сцене перед целевой аудиторией.
Среди спикеров конференции представители компаний: Росбанк, Сбер, Альфа-Банк, X5 Tech, Северсталь, Уралхим Инновация, Экомаркет, Победа, Детский мир, Туту, Лемана ПРО, T-Банк, Philips, SberMarket, СДЭК, Россельхозбанк, Инновационный центр Безопасный транспорт, ВТБ и другие.
Подробнее на сайте■ Рекламаerid:erid: 2W5zFHBzEjaРекламодатель: Индивидуальный предприниматель Косинова Татьяна АлександровнаИНН/ОГРН: 771406311940 / 318774600035201Сайт: https://globaltechforum.ru