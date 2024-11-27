В продукте «Диасофт» «Управление рабочим временем» оптимизированы визуализация и процессы по заявкам

Компания «Диасофт» продолжает расширять возможности продукта «Управление рабочим временем», входящего в состав платформы развития Digital Q.HR. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Продукт создан для автоматизации процессов управления рабочим временем сотрудников: учета различных типов рабочего времени и графиков работ; планирования рабочих графиков и распределения нагрузки сотрудников по проектам; контроля соответствия графиков работы законодательству; контроля допустимых отклонений от графиков работы.

В продукте «Управление рабочим временем» реализован новый инструмент визуализации переработок и отклонений от графиков работы. Информация представлена на наглядном дашборде, который позволяет оперативно получать необходимые данные и упрощает процесс их анализа. Информация на дашборде классифицирована и структурирована, ее можно фильтровать по требуемым параметрам и типам, экспортировать в востребованные форматы для дальнейшего использования и передачи в сторонние продукты.

В продукте также оптимизирован процесс обработки и согласования заявок на отклонения от рабочих графиков. Оптимальный маршрут согласования каждой заявки определяется автоматически с учетом организационной структуры подразделения. Это позволяет обрабатывать и принимать решения по заявкам с минимальными трудозатратами.

Продукт «Управление рабочим временем» реализован в микросервисной архитектуре, что обеспечивает легкую интеграцию в любой ИT-ландшафт.