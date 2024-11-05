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Подтверждена совместимость офисного пакета AlterOffice с операционной системой «МСВСфера АРМ» 9 (ГК Softline)

Вендор «Инферит» (ГК Softline) и ALMI Partner подтвердили совместимость и корректность работы офисного пакета AlterOffice и операционной системы «МСВСфера АРМ» 9. Успешные результаты тестирования подтверждены сертификатом совместимости. Партнерство соответствует стратегии ГК Softline по расширению портфеля собственных продуктов и услуг в рамках комплексного предложения для цифровой трансформации бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ALMI Partner.

При подготовке к тестированию специалисты компаний провели установку и настройку компонентов AlterOffice на операционную систему «МСВСфера АРМ» 9. В ходе испытаний они проверили, как взаимодействуют продукты, реализовав типовые пользовательские сценарии. Результаты показали, что решения работают стабильно и без замедления.

ОС «МСВСфера АРМ» 9 — операционная система общего назначения на базе ядра GNU/Linux. Продукт разработан специально для оснащения автоматизированных рабочих мест и адаптирован под широкий круг пользовательских задач. Имеет функциональность корпоративного уровня и доступен для платформ Intel и AMD. ОС включена в реестр отечественного ПО и подходит для использования как в государственных, так и коммерческих организациях.

AlterOffice — пакет офисных приложений, предназначенный для работы в государственных и коммерческих организациях. В зависимости от версии и редакции включает набор программ для работы с текстовыми документами, таблицами и презентациями, почтовый клиент, календарь и контакты, графический редактор и др. Продукт внесен в Единый реестр российских программ для ЭВМ и баз данных за №7114 на основании Приказа Минцифры России от 12 октября 2020 г. №522.

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«Ориентируясь на отечественные программные продукты, организации стремятся выбирать совместимые прикладные решения, которые позволят им добиться конкретных целей. Поэтому мы активно расширяем спектр продуктов, с которыми без проблем может работать офисный пакет AlterOffice. Рады, что теперь в него входит надежная и функциональная операционная система «МСВСфера АРМ» 9», — сказала Светлана Плахтиева, руководитель отдела по работе с партнерами ALMI Partner (ООО «АЛМИ Партнер»).

«В процессе импортозамещения для компаний критически важно иметь полностью совместимый стек офисного ПО. Подтвержденная совместимость ОС «МСВСфера АРМ» 9 с AlterOffice позволяет нашим клиентам создавать надежные рабочие места на базе российских решений. Пользователи получают привычный офисный функционал и уверенность в стабильной работе всех компонентов системы», — отметил Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».

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