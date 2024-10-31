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«Яндекс» оцифрует документы на «ЭларСкан»

Компания начала использовать отечественное цифровое оборудование для создания электронных копий архивных материалов, - в ООО «Яндекс» поставлены три планетарных сканера со встроенным интеллектуальным ПО «СканИмидж». Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Два комплекса планетарного сканирования «ЭларСкан» А2-800Р и комплекс планетарного сканирования «ЭларСкан» А2-600КС50 послужат для оцифровки документов компании «Яндекс». Модель «ЭларСкан» A2-800Р оснащена промышленной камерой, что позволит сотрудникам «Яндекс» с высокой четкостью сканировать документы, в том числе, с мелким шрифтом, ценные оригиналы и различные иллюстрации, получая цифровые копии повышенной точности. «ЭларСкан» А2-600КС50 оснащен специализированной глубокой колыбелью для сканирования сшитых документов толщиной до 50 см, в любом физическом состоянии, и, в том числе, с неполным раскрытием.

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Элар
«Яндекс» оцифрует документы на «ЭларСкан»
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Все планетарные сканеры оснащены интеллектуальным ПО «СканИмидж», которое в фоновом режиме автоматически выполняет ряд функций, сокращая количество ручных операций и трудозатраты оператора. Разработчики «ЭларСкан» внедрили в «СканИмидж» функции и алгоритмы на основе искусственного интеллекта, — в результате выросли показатели производительности и скорости оцифровки, а многие операции теперь выполняются без непосредственного участия человека.

Сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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